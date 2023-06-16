Какие авторы скрывались под псевдонимами

Среди писателей брать псевдоним — дело не новое. Некоторые используют его, потому что так проще издать свою рукопись, а кто-то хочет доказать, что его творчество будут читать даже без громкого имени.

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Подробнее о том, какие известные авторы меняли имена и брали псевдоним, — в материале «Рамблера».

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Кир Булычев

Издательство "АСТ"

Для того чтобы спокойно издавать свои фантастические романы, Игорь Всеволодович Можейко взял псевдоним Кир Булычев. Псевдоним состоит из имени его жены — Кира — и девичьей фамилии мамы писателя. Фантаст боялся, что его уволят из Института востоковедения, где он занимался научной деятельностью, поэтому и решил сменить имя. Все научные работы Булычев публиковал под настоящими именем и фамилией.

Марк Твен

Globallookpress

Настоящее имя писателя довольно длинное — Сэмюэл Ленгхорн Клеменс. Казалось, что у автора веселой приключенческой прозы оно должно быть короче и проще. Долгое время Клеменс работал лоцманом на пароходе и часто слышал звучную фразу mark twain — «отметка два». Термин обозначал малую глубину, где пароход еще не мог сесть на мель. Эти слова он и взял в качестве псевдонима. Правда, некоторые считают, что автор позаимствовал имя у одного из героев рассказа Артемуса Уорда.

Джоан Роулинг

Globallookpress

Первоначально книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг издавала под нейтральным именем — Дж. К. Роулинг. Джоан считала, что читатели станут охотнее покупать и читать ее книги, если не будут знать пол автора. В дальнейшем, когда Роулинг стала известной, она выпускала книги уже без псевдонима. Однако популярность привела к тому, что теперь от Джоан и ее будущих книг ожидали слишком многого. Она решила издать свои новые детективные романы без шума. Для этого взяла псевдоним — Роберт Гэлбрейт. Имя Роулинг позаимствовала у активиста Роберта Ф. Кеннеди. Фамилию же она выбрала потому, что с детства хотела, что ее звали Элла Гэлбрейт.

Стивен Кинг

Globallookpress

Однажды Стивен Кинг взял себе псевдоним Ричард Бахман, чтобы проверить, из-за чего на самом деле ценят его романы — громкого имени или таланта. Эксперимент Кинга удался: даже под псевдонимом его книги стали очень популярны, и он смог доказать, что действительно является стоящим писателем. Для Ричарда Бахмана Кинг даже придумал биографию.

Макс Фрай

Dmitry Rozhkov/commons.wikimedia.org