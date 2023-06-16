Какие авторы скрывались под псевдонимами
Среди писателей брать псевдоним — дело не новое. Некоторые используют его, потому что так проще издать свою рукопись, а кто-то хочет доказать, что его творчество будут читать даже без громкого имени.
Подробнее о том, какие известные авторы меняли имена и брали псевдоним, — в материале «Рамблера».
Кир Булычев
Для того чтобы спокойно издавать свои фантастические романы, Игорь Всеволодович Можейко взял псевдоним Кир Булычев. Псевдоним состоит из имени его жены — Кира — и девичьей фамилии мамы писателя. Фантаст боялся, что его уволят из Института востоковедения, где он занимался научной деятельностью, поэтому и решил сменить имя. Все научные работы Булычев публиковал под настоящими именем и фамилией.
Марк Твен
Настоящее имя писателя довольно длинное — Сэмюэл Ленгхорн Клеменс. Казалось, что у автора веселой приключенческой прозы оно должно быть короче и проще. Долгое время Клеменс работал лоцманом на пароходе и часто слышал звучную фразу mark twain — «отметка два». Термин обозначал малую глубину, где пароход еще не мог сесть на мель. Эти слова он и взял в качестве псевдонима. Правда, некоторые считают, что автор позаимствовал имя у одного из героев рассказа Артемуса Уорда.
Джоан Роулинг
Первоначально книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг издавала под нейтральным именем — Дж. К. Роулинг. Джоан считала, что читатели станут охотнее покупать и читать ее книги, если не будут знать пол автора. В дальнейшем, когда Роулинг стала известной, она выпускала книги уже без псевдонима. Однако популярность привела к тому, что теперь от Джоан и ее будущих книг ожидали слишком многого. Она решила издать свои новые детективные романы без шума. Для этого взяла псевдоним — Роберт Гэлбрейт. Имя Роулинг позаимствовала у активиста Роберта Ф. Кеннеди. Фамилию же она выбрала потому, что с детства хотела, что ее звали Элла Гэлбрейт.
Стивен Кинг
Однажды Стивен Кинг взял себе псевдоним Ричард Бахман, чтобы проверить, из-за чего на самом деле ценят его романы — громкого имени или таланта. Эксперимент Кинга удался: даже под псевдонимом его книги стали очень популярны, и он смог доказать, что действительно является стоящим писателем. Для Ричарда Бахмана Кинг даже придумал биографию.
Макс Фрай
Долгое время читатели Макса Фрая не могли понять, кто именно носит этот псевдоним. Оказалось, что под одним именем скрывалось два автора — супружеская пара в лице Светланы Мартынчик и Игоря Степина. После смерти Степина в 2018 году его жена писала романы самостоятельно.