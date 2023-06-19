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4 исторические личности, у которых были татуировки

Мода на татуировки возникла далеко не в последние пару десятилетий. Рисунки на теле были всегда — в том числе у людей, чьи имена вошли в историю.

4 исторические личности, у которых были татуировки
© brbl-dl.library.yale.edu

Подробнее о том, какие исторические личности били себе тату, — в материале «Рамблера».

Томас Эдисон

Считается, что именно Томас Эдисон создал прототип первой тату-машины. Это было электрическое перо, у которого вместо чернил — толстая игла. Изобретение Эдисона позволяло делать трафареты, а потом с помощью них печатать изображения. Электрическое перо изобретатель не запатентовал, однако использовал его на своей коже — так и получилась татуировка. Это были пять точек на предплечье.

Николай II

В 1891 году Николай Романов, тогда еще не император, а наследник престола, отправился в путешествие, чтобы познакомиться с иностранными народами. В этой поездке будущий правитель побывал в Японии, где сделал себе татуировку в виде дракона на руке. Рисунок был сделан в технике ирэдзуми, основная тематика которой — сюжеты и персонажи традиционной японской культуры. По словам самого Николая II, «дракон вышел на славу, и рука совсем не болела». Такое же тату было и у его кузена принца Георга.

Петр I

До того как Петр I взошел на престол, татуировки долгое время считались запретной символикой. Однако новый правитель поменял отношение общественности к этим рисункам на теле. Поговаривают, что Петр был одним из первых среди русской знати, кто сделал себе татуировку — изображение топора. Кроме того, также есть мнение, что именно при Петре Великом зародилась традиция делать татуировки солдатам.

Какие авторы скрывались под псевдонимами

Елизавета Баварская

Елизавета была баварской принцессой, императрицей Австрии и королевой-консортом Венгрии. Правительница прославилась благодаря своему уму, сложной бунтарской личности и замечательной красоте. В 1888 году Баварская поехала в Грецию, где сделала татуировку якоря. Изображение символизировало любовь женщины к морю. Ее супруг, император Франц Иосиф, не удивился этому поступку жены, однако назвал его «кошмарным сюрпризом».

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