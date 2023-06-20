5 российских женщин-ученых, которые изменили науку

В истории России есть много замечательных ученых, чьи открытия смогли изменить мир. Среди них также были талантливые женщины.

© Unsplash

О том, какие женщины-ученые прославили российскую науку, — в материале «Рамблера».

Видео дня

Юлия Лермонтова (1847-1919)

РИА Новости

Первая русская женщина-химик с научной степенью. С детства Юлию интересовала медицина, однако учиться ей в России в те времена было невозможно. Благодаря своей подруге, математику Софье Ковалевской, смогла уехать за границу, чтобы получить желаемое образование. Лермонтова была знакома с другими великими российскими химиками — Дмитрием Менделеевым и Александром Бутлеровым. Труды Юлии Лермонтовой способствовали развитию нефтегазовой отрасли в России.

Софья Ковалевская (1850-1891)

Wikipedia.org

Первая в России и в Северной Европе женщина-профессор. А также первая в мире женщина — профессор математики. Этой наукой Ковалевская увлеклась еще в детском возрасте. Есть версия, что математика заинтересовала Софью в тот момент, когда одну из детских комнат в доме оклеили листами лекций по дифференциальному исчислению. Как и Юлия Лермонтова, пошла наперекор своей семье: фиктивно вышла замуж и уехала учиться за рубеж. Там смогла получить премию за открытие третьего случая разрешимости задачи о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки.

Александра Глаголева-Аркадьева (1884-1945)

Wikipedia.org

Первая русская женщина-физик. Глаголева-Аркадьева закончила физико-математический факультет Московских высших женских курсов, куда поступила лишь с третьего раза. За свою научную карьеру ей удалось разработать новый источник электромагнитных волн — массовый излучатель. Эта открытие принесло Глаголевой-Аркадьевой мировую известность. Исследование ученой завершило построение единой шкалы электромагнитных волн. Одна из первых женщин, которые стали преподавать в МГУ.

Софья Ворошилова-Романовская (1886-1969)

Wikipedia.org

Первая русская женщина-астроном. Окончила физико-математическое отделение Высших женских (Бестужевских) курсов. За полвека она провела больше 23 тысяч высокоточных наблюдений широт. Долгое время мечтала работать в Пулковской обсерватории, что, к счастью, случилось в 1908 году — сначала Софья Ворошилова-Романовская была просто вычислителем, но вскоре стала проводить собственные астрономические исследования.

Зинаида Ермольева (1897-1974)

Wikipedia.org