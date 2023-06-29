Изобретатели, которые погибли от своих творений

Быть первопроходцем в чем-либо — всегда рискованно. Эти люди не побоялись заявить о себе с помощью своих изобретений. Став знаменитыми учеными, их жизнь быстро закончилась. И виной тому стали их собственные изобретения.

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Об ученых, жизнь которых оборвалась из-за их собственных изобретений, — в материале “Рамблера”.

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Стоктон Раш

Создатель и основатель компании OceanGate, которая проводила подводные экскурсии к обломкам “Титаника”. Он же был одним из создателей батискафа “Титан”, который погружался под воду.

Сам Раш родился в состоятельной семье, имел лицензию на полеты и высшее образование в аэрокосмической отрасли. В детстве мечтал стать первым человеком на Марсе, но потом понял, что это не принесет ему денег. В итоге начал заниматься подводными исследованиями и верил, что батискаф “Титан” — практически неуязвим. Он признан погибшим 18 июня 2023 года при крушении батискафа.

Томас Эндрюс

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Судостроитель был исполнительным директором компании “Харланд энд Вольф”, которая занималась созданием суперлайнеров. Первым большим проектом Эндрюса стало судно “Олимпия”, а вторым — “Титаник”. Он был одним из пассажиров, кто отправился в первое плавание судна. Посетители и сотрудники благодарили его, так как именно Эндрюс сделал корабль более комфортным для пассажиров всех классов.

Когда “Титаник” столкнулся с айсбергом, Эндрюс спал в своей каюте. Его разбудили, он проанализировал ситуацию и заявил, что корабль не спасти. Тогда он стал помогать людям эвакуироваться. Согласно рассказам очевидцев, его видели в последний раз в курительной комнате — он сидел и смотреть на картину, изображающую Плимутский залив.

Мария Кюри

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Эта женщина известна не только благодаря своим научным открытиям. Она сделала прорыв как первая женщина -– преподаватель в Парижском университете, первая женщина — Нобелевский лауреат и первый человек в истории, который получил две Нобелевские премии. Ученая работала над изучением магнетизма, а потом начала исследовать радиацию. Именно она стала открывателем радия и полония, а также влияния радиоактивности на живые ткани.