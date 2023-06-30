Кто такой Сидик Афган и что он предсказал России и миру
Ученый, математик, философ родом из Афганистана, который включен в Список достояния человечества, составленный ООН и ЮНЕСКО, - Мохаммед Сидик Афган - покорил мир не только уникальными математическими способностями, но и удивительными прогнозами.
Что известно о невероятном ученом-философе и какие события предсказывает - в материале "Рамблера".
Мохамед Сидик Афган родился в Афганистане 20 марта 1958 года в обеспеченной семье. Математические способности он проявил еще в детстве, а благодаря отцу получил хорошее образование. Он учился в Политехническом институте в Кабуле, а затем продолжил обучение в России - в Липецке и Санкт-Петербурге.
В математическом мире он снискал славу, когда вывел формулу обратного решения бинома Ньютона, но для всех остальных он стал человеком, который умеет предсказывать будущее.
При этом сам себя Сидик Афган ни в коем случае не называет астрологом, его инструмент цифры, а не планеты. Он рассказывает, что сумел вывести математическую формулу, которая помогает ему предсказывать события будущего. Причем для людей эта формула работает с точностью до ста процентов, для стран точность составляет до 80 процентов, а для всего мира около 50 процентов.
Так, именно Сидик Афган когда-то сумел предсказать развал СССР и крушение башен-близнецов в США.
Новый прогноз Сидика Афгана касается будущего России и всего мира. Так, он сказал, что в 2023 году будут много говорить и ждать ядерного взрыва, но дальше взаимных угроз дело не пойдет. Ключевое событие года Сидик Афган ждет 17 июля 2023 года. Этот год он считает самым тяжелым, по сравнению с 2022 и 2024, а в 2025 году станет ощутимо легче.
Также, по мнению Сидика Афгана, США лишится статуса мирового гегемона и утратит влияние в мире, влияние же России возрастет. Причем Сидик Афган предполагает, что может образоваться новый союз государств из стран СНГ. Причем инициатива будет происходить от Украины, ключевым городом при этом он называет Чернигов.
Но тем не менее угроза мировой войны, по прогнозам Сидика Афгана, может вновь возникнуть в 2055 году.