Кто такой Сидик Афган и что он предсказал России и миру

Ученый, математик, философ родом из Афганистана, который включен в Список достояния человечества, составленный ООН и ЮНЕСКО, - Мохаммед Сидик Афган - покорил мир не только уникальными математическими способностями, но и удивительными прогнозами.

© Кадр из передачи «Прямой эфир»

Что известно о невероятном ученом-философе и какие события предсказывает - в материале "Рамблера".

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Мохамед Сидик Афган родился в Афганистане 20 марта 1958 года в обеспеченной семье. Математические способности он проявил еще в детстве, а благодаря отцу получил хорошее образование. Он учился в Политехническом институте в Кабуле, а затем продолжил обучение в России - в Липецке и Санкт-Петербурге.

В математическом мире он снискал славу, когда вывел формулу обратного решения бинома Ньютона, но для всех остальных он стал человеком, который умеет предсказывать будущее.

При этом сам себя Сидик Афган ни в коем случае не называет астрологом, его инструмент цифры, а не планеты. Он рассказывает, что сумел вывести математическую формулу, которая помогает ему предсказывать события будущего. Причем для людей эта формула работает с точностью до ста процентов, для стран точность составляет до 80 процентов, а для всего мира около 50 процентов.

Так, именно Сидик Афган когда-то сумел предсказать развал СССР и крушение башен-близнецов в США.

Новый прогноз Сидика Афгана касается будущего России и всего мира. Так, он сказал, что в 2023 году будут много говорить и ждать ядерного взрыва, но дальше взаимных угроз дело не пойдет. Ключевое событие года Сидик Афган ждет 17 июля 2023 года. Этот год он считает самым тяжелым, по сравнению с 2022 и 2024, а в 2025 году станет ощутимо легче.

Также, по мнению Сидика Афгана, США лишится статуса мирового гегемона и утратит влияние в мире, влияние же России возрастет. Причем Сидик Афган предполагает, что может образоваться новый союз государств из стран СНГ. Причем инициатива будет происходить от Украины, ключевым городом при этом он называет Чернигов.