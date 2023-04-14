За что боролись и как умирали "радиевые девушки"

Открытие радия стало событием мирового масштаба. Мария Склодовская-Кюри и ее муж Пьер Кюри получили за это Нобелевскую премию. Радий стал применяться повсеместно, его добавляли в косметику и продукты питания, и даже когда стало известно, что вещество опасно, недобросовестные компании скрывали это от своих сотрудников.
"Рамблер" рассказывает, как "радиевые девушки" сумели добиться справедливости.
Американская корпорация US Radium занималась производством часов со светящимися стрелками и циферблатом. Эффект свечения обеспечивался благодаря радию, входящему в состав краски. Радиоактивную краску на стрелки и циферблаты наносили женщины. В день каждая сотрудница должна была покрасить не менее 250 комплектов стрелок и циферблатов.
Работа была кропотливая, при этом девушки не применяли никаких защитных средство, более того они даже облизывали кисточку, чтобы придать ей нужную форму для удобства в работе.
Многие из них жаловались на проблемы со здоровьем - анемия, переломы костей, некроз челюсти были самыми частыми проблемами. Но руководство не принимало эти жалобы во внимание и уверяло, что краска абсолютно безопасна. А некоторых девушек обвиняли даже в том, то они больны сифилисом, это было удобно делать уже после смерти сотрудниц.
Но группа из пятерых девушек все-таки сумели найти адвокатов, которые согласились им помочь. Они подали иск, и в 1928 году пошли на мировое соглашение с компанией, которая им выплатила хорошие компенсации, обеспечила пенсии и возмещение всех расходов на медицину в течение жизни.
История получила широкую огласку в СМИ, девушек стали называть радиевыми, а вскоре был принят закон, защищающий права работников опасных производств. Сотрудникам начали выдавать комплекты спецзащиты, а также объяснять, что ни облизывать, ни даже вдыхать частицы краски нельзя.
Использовать краску, содержащую радий, перестали в 1960-х годах. А бывшие сотрудницы подобных предприятий, которые не использовали защиту, участвовали в различных медицинских исследований, что помогло ученым продвинуться в изучении лучевой болезни.