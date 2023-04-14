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52 минуты назад

За что боролись и как умирали "радиевые девушки"

Катя Кобышева

Открытие радия стало событием мирового масштаба. Мария Склодовская-Кюри и ее муж Пьер Кюри получили за это Нобелевскую премию. Радий стал применяться повсеместно, его добавляли в косметику и продукты питания, и даже когда стало известно, что вещество опасно, недобросовестные компании скрывали это от своих сотрудников.

За что боролись и как умирали "радиевые девушки"
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

"Рамблер" рассказывает, как "радиевые девушки" сумели добиться справедливости.

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Американская корпорация US Radium занималась производством часов со светящимися стрелками и циферблатом. Эффект свечения обеспечивался благодаря радию, входящему в состав краски. Радиоактивную краску на стрелки и циферблаты наносили женщины. В день каждая сотрудница должна была покрасить не менее 250 комплектов стрелок и циферблатов.

Работа была кропотливая, при этом девушки не применяли никаких защитных средство, более того они даже облизывали кисточку, чтобы придать ей нужную форму для удобства в работе.

Многие из них жаловались на проблемы со здоровьем - анемия, переломы костей, некроз челюсти были самыми частыми проблемами. Но руководство не принимало эти жалобы во внимание и уверяло, что краска абсолютно безопасна. А некоторых девушек обвиняли даже в том, то они больны сифилисом, это было удобно делать уже после смерти сотрудниц.

Но группа из пятерых девушек все-таки сумели найти адвокатов, которые согласились им помочь. Они подали иск, и в 1928 году пошли на мировое соглашение с компанией, которая им выплатила хорошие компенсации, обеспечила пенсии и возмещение всех расходов на медицину в течение жизни.

История получила широкую огласку в СМИ, девушек стали называть радиевыми, а вскоре был принят закон, защищающий права работников опасных производств. Сотрудникам начали выдавать комплекты спецзащиты, а также объяснять, что ни облизывать, ни даже вдыхать частицы краски нельзя.

Использовать краску, содержащую радий, перестали в 1960-х годах. А бывшие сотрудницы подобных предприятий, которые не использовали защиту, участвовали в различных медицинских исследований, что помогло ученым продвинуться в изучении лучевой болезни.

Истории,Пьер Кюри,
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