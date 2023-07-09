Человек, который икал 68 лет

Икота — довольно неприятная физиологическая реакция, которая возникает непроизвольно и, как правильно, длится недолго. Но есть люди, у которых икота не проходит часами, днями и даже годами.

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Рассказываем про человека, который прожил с непрерывной икотой 68 лет, в материале "Рамблера".

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Мужчина по имени Чарльз Осборн жил в американском штате Айова в XX веке. Икота началась у него 13 июня 1922 года и продолжалась без остановки вплоть до 1990 года. Это самый длительный период икоты у людей, зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса. За всю свою жизнь Чарльз Осборн испытал примерно 430 миллионов приступов икоты: это примерно 20-40 непроизвольных спазмов диафрагмы в минуту.

В момент, когда у Осборна началась икота, он работал на ферме в Небраске.

"Я подвешивал 350-фунтовую свинью для разделки", - рассказывал Осборн журналу People в 1982 году. "Я поднял его, а потом упал. Я ничего не почувствовал, но позже доктор сказал, что у меня в мозгу лопнул кровеносный сосуд размером с булавку".

Врач по имени Теренс Энтони утверждал, что падение Осборна разрушило небольшую область в стволе мозга, которая отвечает за подавление икоты. Позднее врачи, комментируя этот необычный в медицинской практике случай, предполагали, что икота могла начаться из-за незначительной травмы ребер, которую мужчина получил во время инцидента со свиньей, и повреждения диафрагмы.

Невролог из Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо Диана Грин-Чандос рассказала, что при падении Осборн мог удариться головой, что спровоцировало инсульт. Продолжительная, болезненная икота, возникающая из ниоткуда, может быть признаком острого нарушения мозгового кровообращения, особенно в сочетании с такими симптомами, как боль в груди и головокружение.

Способ вылечить икоту Осборна найден так и не был. В феврале 1990 года она внезапно прекратилась самостоятельно. Но спустя всего год, в мае 1991 года, мужчина умер, прожив 97 лет.