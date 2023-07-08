Камень с пляжа вместо питомца: как американец заработал миллионы

Камни-питомцы продаются и сейчас, но почти полвека назад они произвели настоящий фурор на рынке.

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"Рамблер" рассказывает, как копирайтер Гэри Дал придумал продавать камни с пляжа вместо питомцев и сколько он сумел заработать.

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Гэри Дал после школы отправился служить морским пехотинцем, потом поступил в Вашингтонский университет, но оттуда ему захотелось перебраться в Калифорнию, и он поселился в городке Лос-Гатос. Здесь он работал копирайтером, и в общем ничто не предвещало, что он сможет прославиться на весь мир благодаря идее необычного подарка.

А началось все с душевного разговора в компании друзей. Гэри Дал обсуждал с друзьями всякое, в том числе и домашних питомцев. Все сошлись на том, что держать животное в доме приятно, но вместе с тем и очень хлопотно ведь их надо кормить, выгуливать, лечить, когда заболеют, и так каждый день. Так родилась идея, что лучший питомец - это камень, которому ничего из этого не надо, он совершенно самостоятелен и не требует заботы. Но если друзья быстро позабыли об этом разговоре, то Гэри, наоборот, очень вдохновился и взялся за работу.

Первым делом он написал "Руководство по уходу и обучению камней-питомцев", на это ушло несколько недель. В нем он дал шуточные рекомендации, например, там был совет о том, что камень нужно достать из коробки и посадить в кучу бумаг и газет, объяснять ему ничего не надо, он сам все поймет. А еще был совет, как научить питомца выполнять команды "сидеть", "лежать", "кувырок" и даже "фас". Для последнего питомца нужно было переместить в карман и в случае опасности просто кинуть с криком "фас" в угрожающих бандитов.

Еще время ушло на разработку упаковки, по себестоимости это оказалось самым дорогим. Коробка была сложная, а кроме того, в ней был предусмотрен ряд отверстий для дыхания.

Камни для первой партии Гэри набрал на пляже в Росарито - это было самым простым. Потом он их покупал мексиканские камни в строительном магазине по центу за штуку.

Представить свое творение он решил на большой летней выставке подарков Gift Show. И это было идеальное решение. Заказы посыпались один за другим. Через год продажи упали, но компания все просуществовала пять лет. На вырученные деньги Гэри открыл собственное рекламное агентство и продолжал зарабатывать на жизнь любимым делом.