Кто такая Барбара Грэм и почему ее казнь изменила судебную систему США

Барбара Грэм была взрывной брюнеткой, роковой женщиной с грязным прошлым и неприглядными связями в преступном мире. Ее прозвали "Кровавая Бэбс". Уголовный процесс по делу Грэм в итоге привел к изменениям в судебной системе США.

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"Рамблер" рассказывает, кто такая Барбара Грэм и какое преступление она совершила.

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Барбару родила несовершеннолетняя правонарушительница, которая вскоре попала в исправительное учреждение. Так девочка осталась совсем одна. Ее воспитывали приемные семьи, но с ними у юной Барбары не складывалось. В итоге она сбежала и стала бродяжничать. Полиция поймала девушку и отправила в тот же реформаторий, где когда-то содержали и ее мать.

После того как Барбара покинула исправительное учреждение, она пыталась начать новую жизнь. Эти безуспешные попытки завели ее в проституцию и криминальный мир. В 1953 году Барбара вышла замуж за бармена Генри Грэма — преступника и наркомана. Именно он познакомил жену с Джеком Санто и Эмметтом Перкинсом, которые стали сообщниками Барбары в преступлении.

Los Angeles Public Library Photo Collection

Мужчины рассказали ей о вдове и бывшей фигуристке Мейбл Монохен, которая, по слухам, хранила у себя в доме большую сумму. Так они отправились к Мейбл. Барбара притворилась, будто ей нужно позвонить, и когда старушка открыла дверь, к ней в дом вломились мужчины с пистолетами. Мейбл отказалась отдавать им деньги, и тогда ее ударили пистолетом, а затем задушили. Никаких ценностей преступники обнаружить не смогли.

Преступников задержали. У Барбары были шансы оправдаться, но судьба решила иначе. Женщина заключила сделку с Донной Ноус, которая взамен свела ее со своим другом Сэмом Сирианни. Мужчина должен был дать ложные показания в суде, которые обеспечили бы Барбаре алиби. Но ее обманули.

На самом деле Сирианни был полицейским, который во время встреч с Грэм тайком записывал их беседы на магнитофон. Обсуждая с ней алиби, он методично добивался того, чтобы Барбара прямым текстом призналась в соучастии.

В 1955 году Барбара стала третьей американской женщиной, которую казнили в газовой камере. Казнь несколько раз откладывали — адвокат Грэм отчаянно боролся за жизнь клиентки, но у него не вышло спасти ее. Уже в газовой камере Барбара попросила, чтобы ей завязали глаза: она не хотела видеть жадные взгляды зрителей.

"Хорошие люди всегда уверены, что они правы", — так звучали последние слова Барбары Грэм.

В 1966 году Верховный Суд США признал методы получения признаний при помощи принуждения, манипуляций или введения обвиняемого в заблуждение, как это было с Барбарой, недопустимыми. Во многом на это повлияло именно дело Кровавой Бэббс.