Где сейчас и чем занимается Павел Глоба

Пик популярности астролога Павла Глобы пришелся на конец девяностых - начало нулевых, когда он вел свои передачи на телевидении и часто выступал приглашенным экспертом.

В день рождения Павла Глобы "Рамблер" вспоминает, с чего начинал астролог, как прославился и где он сейчас.

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Павел Глоба родился в 16 июля 1953 года в семье художника и целительницы. Интерес к астрологии ему привил дедушка по материнской линии - Иван Гантимуров. Он научил Павла составлять натальные карты и разрешил изучать старинные книги из своей библиотеки, в которых были собраны ценнейшие для астрологов знания. Но тогда было непонятно, что это станет делом всей жизни.

После окончания школы Павел Глоба пошел учиться в Московский историко-архивный институт и серьезно заниматься астрологией не планировал. Но когда он стал замечать, что его прогнозы сбывались, его мнение постепенно начало меняться, как и отношение к астрологии. После института он начал работать в Центральном историческом архиве, но там он задержался не долго. К этому времени астрология уже стала важной частью его жизни, и с работы ему пришлось уйти из-за того, что он неофициально читал лекции по астрологии. После увольнения он устроился сторожем. И продолжил заниматься тем, что ему нравилось и хорошо получалось.

Гороскопы он начал составлять в начале 1990-х, тогда же вышла его первая книга "Он, она... и звезды". Сейчас на его счету около сорока книг. Его стали приглашать на телевидение, он открыл собственный астрологический институт - первый в стране.

Один из сбывшихся прогнозов - смерть Игоря Талькова. За три года до смерти музыканта Павел Глоба встретился с ним и с актером Александром Панкратовым-Черным. Они обмолвились, что не слишком верят в астрологию. Павел Глоба по дате рождения сделал прогноз для обоих - оба могли умереть в один день, причем Талькова он предупредил о том, что он погибнет на глазах толпы. Так и получилось. А Александр Панкратов-Черный в тот же день попал в серьезную аварию. Как сказала, Джуна, известная целительница, актера спас ангел-хранитель.

Не все прогнозы Павла Глобы сбываются, но и сам астролог говорит о том, что стопроцентную гарантию могут дать только шарлатаны.

О личной жизни астролога известно немного. Считается, что женат он был несколько раз, но на слуху только имя астролога Тамары Глобы, которая вполне может соперничать по популярности с бывшим мужем. О детях также приводятся противоречивые данные. У астролога есть дочь Анастасия и сын Богдан, но некоторые источники пишут, что детей у Павла больше.