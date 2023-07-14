Николай Дроздов попал в больницу

Эту информацию подтвердила его дочь Елена в беседе с "360". Телеведущего госпитализировали еще 13 июля. Николай Дроздов сам обратился за помощью. Диагноз дочь не уточнила, но госпитализация связана с ухудшением зрения. Об этом пишет телеграм-канал Mash. В начале года Николай Дроздов уже попадал в больницу в связи с переломами ребер из-за падения. Зрение могло начать ухудшаться из-за того, что сломанное ребро зацепило нерв.