Что известно о создателе "Троицы" Андрее Рублеве

Ежегодно 17 июля Православная церковь вспоминает преподобного Андрея Рублева. В честь памятной даты "Рамблер" расскажет, что известно о человеке, сотворившем "Троицу", и как складывалась его жизнь.

© РИА Новости

Начало жизни

Видео дня

Достоверно неизвестно, где и когда родился будущий живописец. Это произошло в середине XIV века в Московском княжестве либо в Великом Новгороде. Прозвище "Рублев", вероятно, происходит от слова "рубель" – так называлась деревянная доска для накатки кож. Поэтому бытует мнение, что будущий иконописец был выходцем из ремесленной семьи.

Церковь

Андрей Рублев, как принято считать, принял постриг в Спасо-Андрониковом монастыре в 1405-м году. К этому моменту мужчина прожил около полувека и стал свидетелем самых разных значимых для истории государства событий. Кроме того, он уже успел стать известным в своем княжестве художником, а его талант и навыки ценились церковью.

Творчество

В том же году Рублев и Феофан Грек получили важный заказ от великого князя Василия: им было поручено расписать Благовещенский собор в Московском Кремле.

Еще спустя 3 года творец совместно с Даниилом Черным отправился во Владимир в Успенский собор, который на тот момент являлся самым значимым храмом Московского государства. Он выгорел после нашествия монголо-татарского ига, поэтому его требовалось восстановить. Принято считать, что именно Рублев создал сцену Страшного суда.

К этому моменту у Андрея Рублева сформировался индивидуальный, отличительный стиль. Он уже обзавелся помощниками, которые помогали ему творить.

По прошествии 10 лет, в 1420-е годы, Рублев вместе с Черным руководил работами в Троицком соборе Троице-Сергиева монастыря. Об этом упоминается в летописи, однако росписи того периода до нас не дошли.

Одну из самых прославленных русских икон живописец создал либо в 1425-1427 годах, либо после своей поездки во Владимир. Именно "Троица" ассоциируется с именем великого творца. Она неоднократно реставрировалась и перевозилась из одного места в другое. До 2022-го года ею можно было любоваться в Третьяковской государственной галереи.

Смерть