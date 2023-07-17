День Андрея Налива: что нельзя делать 17 июля

17 июля отмечается народный праздник день Андрея Налива. Православная церковь чтит память Святителя Андрея, жившего на Крите. Согласно народному поверью, именно к этой дате наливаются колосья овса, из которых потом готовили кашу, супы и добавляли к мясу в качестве гарнира. О том, что нельзя, а что можно делать в этот день — в материале "Рамблера".

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Наши предки верили, что дождь в день Андрея Налива станет предвестником хорошего осеннего урожая. Поэтому все ждали и просили о дожде 17 июля.

Считается, что весь день влюбленным нужно провести вместе. Так они смогут скрепить свои отношения. Девушкам без пары рекомендуется провести различные ритуалы для привлечения внимания понравившегося мужчины.

Если вы собираетесь в путешествие, то выезд из дома лучше планировать на вторую половину дня. Так поездка будет удачной. Тем, кто идет в гости, обязательно нужно взять с собой что-то сладкое. Так вы привлечете в свой дом богатство.

Что нельзя делать 17 июля

В этот день запрещается произносить бранные слова, кричать и ругаться. Считается, что такое поведение может плохо сказаться на здоровье. Если человек поссорится со своим возлюбленным в эту дату, то есть высокий риск расставания.

Нельзя в эту дату чистить одежду и обувь, отдавать что-то в ремонт. Также нельзя совершать крупные и импульсивные покупки. Иначе трудностей с финансами не избежать. По этой же причине запрещается брать и давать в долг.

Народные приметы на 17 июля