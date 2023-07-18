Комик Слава Комиссаренко заявил о желании переехать в Нью-Йорк

Стендап-комик Слава Комиссаренко побывал в Нью-Йорке и поделился своими впечатлениями от поездки в ролике на YouTube.

© Соцсети

Он посетил город во время тура по Канаде и США. По словам Комиссаренко, многие говорили ему перед поездкой, что это "гигантский муравейник" с "давящими небоскребами", где "все куда-то бегут, сигналят и едут". Однако предостережения не оправдались.

Как рассказал комик, ему очень понравился город, и он даже захотел туда переехать. Комиссаренко назвал Нью-Йорк "очень милым и спокойным городком" по сравнению со Стамбулом, где он прожил 10 месяцев.

Но комик назвал и минусы Нью-Йорка. По его словам, это очень дорогой город. Особенно его удивили цены на такси:

"Просто невероятные", - сказал Комиссаренко.