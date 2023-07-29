Почему Ричард Львиное Сердце был тем еще негодяем

Король Англии Ричард I Львиное Сердце до сих пор остается одним из самых популярных и любимых у британцев. Легенды о нем хорошо известны даже за пределами Великобритании, но таким ли уж хорошим человеком был Ричард? Откровенно говоря, абсолютно нет.

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"Рамблер" рассказывает, что на самом деле творил Ричард Львиное Сердце и какое отражение нашло это в легендах о нем. Спойлер - прямо противоположное.

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Английский король не был англичанином. И хотя он родился в Оксфорде, по происхождению он был французом и говорил на окситанском диалекте. Английский язык Ричард Львиное Сердце считал довольно грубым и подходящим только для пастухов. На самом деле он хотел бы править Нормандией, но пришлось довольствоваться Англией.

В своей стране он провел не слишком много времени, его больше интересовали военные походы, сражения, драки и грабежи. Причем Ричард Львиное Сердце отличался особой жестокостью и не жалел ни своих солдат, ни пленных.

Ричард Львиное Сердце пытался даже свергнуть отца с престола, в этом он помогал своему старшему брату, но потом все же принял сторону отца, предав таким образом брата. Когда же самого Ричарда не стало его место на английском престоле занял его брат Иоанн Безземельным, потомки его вспоминают как монарха, который так и не смог справиться с долгами государства.

Правда мало кто знает, что эти огромные долги наделал именно Ричард, когда попал в плен и пустил всю казну на выкуп. А самое нелепое - то, что вскоре после этого он очень глупо погиб. В него выстрелил из арбалета защитник замка, у которого вместо щита была сковородка. После этого у него развилась гангрена, из-за которой он и скончался.

Ричарда Львиное сердце хотел наказать вассала, который нашел сокровище и не поделился им, и пошел к стенам его замка со своей армией. Владелец замка оказался очень бедным. До такой степени, что даже рыцарям приходилось делать щиты из сковородок. А вскоре