Как работал викторианский насос смерти в Лондоне

Источник воды Олдгейт в Лондоне известен еще с 1200-х годов, а в XVI веке здесь построили насос, который позволял брать еще больше воды. Но в XIX веке его прозвали смертельным.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

«Рамблер» рассказывает, что случилось и почему репутация источника воды была надолго испорчена.

Местные жители очень любили этот источник, они набирали воду сами и очень советовали другим. Но в какой-то момент в районах, ближайших к Олдгейту люди начали умирать, причем пугающими темпами. Тогда кому-то пришло в голову проверить качество воды. Счет жертв шел на сотни, болезнь стали называть «эпидемией Олдгейтского насоса».

Оказалось, что вода обязана своими необыкновенными вкусовыми качествами большому содержанию кальция. А кальций в воду стал попадать после того, как в 12 километрах от Олдгейтского насоса открыли новое кладбище.

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Водопровод был проложен прямо под могилами. На вкус воды влияли органические вещества и продукты разложения тел, которые попадали в нее попадали. Согласно документам, количество "необычных твердых частиц" в воде пятикратно превышало норму.