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1 час назад

Как работал викторианский насос смерти в Лондоне

Катя Кобышева

Источник воды Олдгейт в Лондоне известен еще с 1200-х годов, а в XVI веке здесь построили насос, который позволял брать еще больше воды. Но в XIX веке его прозвали смертельным.

Как работал викторианский насос смерти в Лондоне
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

«Рамблер» рассказывает, что случилось и почему репутация источника воды была надолго испорчена.

Местные жители очень любили этот источник, они набирали воду сами и очень советовали другим. Но в какой-то момент в районах, ближайших к Олдгейту люди начали умирать, причем пугающими темпами. Тогда кому-то пришло в голову проверить качество воды. Счет жертв шел на сотни, болезнь стали называть «эпидемией Олдгейтского насоса».

Оказалось, что вода обязана своими необыкновенными вкусовыми качествами большому содержанию кальция. А кальций в воду стал попадать после того, как в 12 километрах от Олдгейтского насоса открыли новое кладбище.

wikipedia.org

Водопровод был проложен прямо под могилами. На вкус воды влияли органические вещества и продукты разложения тел, которые попадали в нее попадали. Согласно документам, количество "необычных твердых частиц" в воде пятикратно превышало норму.

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Когда вскрылась истина, насос был закрыт, но не надолго. В 1876 году его подключили к другому водопроводу с чистой водой. В начале двадцатого века его опять отключили, а уже в 1920-е местные владельцы чайных стали снова предлагать своим клиентам чай на воде из старого Олдгейтского насоса.

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