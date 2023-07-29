Фанаты Тейлор Свифт установили рекорд на ее концерте

Фанатам Тейлор Свифт настолько понравился концерт певицы, что их движения вызвали рекордную сейсмическую активность. Она была равна землетрясению с амплитудой в 2,3 балла. Об этом сообщает CNN.

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В рамках своего турне Тейлор Свифт выступила с концертом в Сиэтле. Поклонники так активно двигались, что вызвали настоящее маленькое землетрясение. Это выяснила сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах, когда проанализировала ритм, музыку и динамику с выступления.

По словам Каплан-Ауэрбах, эту сейсмическую активность можно сравнить с быстрым землетрясением, которое произошло на американском футбольном матче в 2011 году. Однако основное отличие между ними — продолжительность встряхивания.

"Аплодисменты после тачдауна длятся несколько секунд, но затем стихают. А с концерта Тейлор Свифт я собрала около 10 часов данных", — поделилась сейсмолог.

Корреспондент CNN Хлоя Мелас, посетившая концерт Свифт, рассказала о том, что она буквально чувствовала, как земля дрожала у нее под ногами.