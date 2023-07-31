Легендарный фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри славился не только своим уникальным вокалом и ярким сценическим образом, но и безграничной любовью к кошкам.

У певца было много питомцев, которых он обожал и заботился как о родных детях.

Одной из самых любимых питомиц Фредди была белая кошка по кличке Делайла. Ее в 1987 году музыканту подарила подруга, с тех пор кошка стала его неотъемлемым спутником. Однажды Фредди даже прервал свои гастроли в Германии, чтобы как можно скорее вернуться домой к Делайле, которая заболела.

Другой кот по имени Оскар часто появлялся вместе с Фредди на фотографиях и во время интервью. Это был настоящий король дома Меркьюри. А еще у музыканта были кошки Тиффани, Джерри, Ромео, Голиаф.

До последних дней жизни музыкант окружал себя любимыми животными. Перед смертью Фредди Меркьюри завещал своим питомцам солидное денежное наследство, чтобы о них хорошо заботились после его смерти.

Об этом рассказала блогер @Ramila.kasumova в своем видео.