Певец, который любил кошек, как собственных детей: видео
Легендарный фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри славился не только своим уникальным вокалом и ярким сценическим образом, но и безграничной любовью к кошкам.
У певца было много питомцев, которых он обожал и заботился как о родных детях.
Одной из самых любимых питомиц Фредди была белая кошка по кличке Делайла. Ее в 1987 году музыканту подарила подруга, с тех пор кошка стала его неотъемлемым спутником. Однажды Фредди даже прервал свои гастроли в Германии, чтобы как можно скорее вернуться домой к Делайле, которая заболела.
Другой кот по имени Оскар часто появлялся вместе с Фредди на фотографиях и во время интервью. Это был настоящий король дома Меркьюри. А еще у музыканта были кошки Тиффани, Джерри, Ромео, Голиаф.
До последних дней жизни музыкант окружал себя любимыми животными. Перед смертью Фредди Меркьюри завещал своим питомцам солидное денежное наследство, чтобы о них хорошо заботились после его смерти.
Об этом рассказала блогер @Ramila.kasumova в своем видео.
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