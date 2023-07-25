Кот Джерри из штата Флорида стал жертвой своей собственной доброты. Хозяева сдали его в приют, потому что он был слишком ласковым и требовал много внимания.

Но Джерри не потерял надежду на то, что найдет новых любящих хозяев. И приют, где он жил, решил помочь ему в этом. Они разместили в социальных сетях видео с рассказом о коте и его историю.

Это видео разлетелось по интернету и набрало почти 10 миллионов просмотров, сотни людей выражали готовность забрать кота себе. Уже на следующее утро после публикации видео в приют пришли четыре семьи, желающие познакомиться с Джерри.

Благодаря такой мощной поддержке, Джерри нашел новый дом. Новая хозяйка была очень тронута историей и пообещала подарить коту всю любовь и заботу, которых он заслуживает.

Об этой истории рассказал блогер @Gordey.bogdanov на своей странице в TikTok.