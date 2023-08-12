Автограф Маяковского продали за 480 тысяч рублей

Аукционный дом "Литфонд" продал автограф поэта Владимира Маяковского в первом издании книги "О Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о Чаплине, о Германии, о нефти, о 5 Интернационале и о проч.". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.