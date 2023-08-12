Автограф Маяковского продали за 480 тысяч рублей
Аукционный дом "Литфонд" продал автограф поэта Владимира Маяковского в первом издании книги "О Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о Чаплине, о Германии, о нефти, о 5 Интернационале и о проч.". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
В сообщении указано, что финальная ставка за экземпляр с автографом Владимира Маяковского составила 480 000 рублей.
Аукцион состоялся накануне - 10 августа. На торги были выставлены редкие книги, рукописи и автографы знаменитых деятелей культуры, в том числе прижизненное издание русского поэта эпохи Просвещения Антиоха Кантемира и книга художника Алексея Гана.
Ранее стало известно, что платье Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани» выставят на аукцион за 28 млн рублей.
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