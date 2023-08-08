Платье из «Завтрака у Тиффани» выставят на аукцион за 28 млн рублей

На предстоящем аукционе Legends: Hollywood & Royalty, организованном домом Julien's Auctions, будет выставлено на продажу знаменитое платье от Givenchy. В нем актриса Одри Хепберн прославилась в фильме "Завтрак у Тиффани", пишет австралийский Harper's Bazaar.

© Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Элегантное розовое платье будет готово найти своего нового владельца в конце текущего года. По оценкам, цена этой уникальной находки на аукционе может достичь отметки в $300 тысяч (более 28 миллионов рублей).

Дизайн данной нарядной одежды, которую носила неподражаемая Холли Голайтли, представляет собой шедевр из шелковой органзы. Платье также украшено уникальной аппликацией, выполненной вручную из гипюрового веерного кружева, украшенного блестящими пайетками и бисером. За творческим воплощением стоит дизайнер Юбер де Живанши, основатель знаменитого модного дома Givenchy.