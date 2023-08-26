Регина Збарская: история советской манекенщицы

Регину Збарскую называли “самым красивым оружием Кремля”. Ив Монтан и Федерико Феллини восхищались красотой девушки. Она была популярна далеко за пределами Советского Союза.

“Рамблер” разобрался в истории успеха Регины Збарской.

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Юность

Регина родилась в 1935 году в Вологде. Ее отец был отставным офицером, а мать — врачом. Родители развелись, когда Регина была школьницей. Мать осталась в Вологде, а отец переехал в Москву и женился во второй раз.

Регина легко могла поступить в МГУ, но туда она не стремилась. Девушка мечтала о кино, однако не рискнула поступать на актерский факультет ВГИКа, предпочла ему экономику. Несмотря на это, Регина ходила на киновстречи, где и познакомилась с Верой Араловой, художницей из Дома моделей.

Начало модельной карьеры

В начале карьеры Регине помогала Вера Аралова. Она заметила необычную “западную красоту” девушки и старалась делать ставки только на нее. Но Регина и сама умела себя подавать — она подчеркивала свои достоинства и скрывала недостатки.

Она была хорошей моделью: знала, как поставить себя перед камерой, всегда выглядела красиво. Однако характер Регины был сложным: она спорила с художниками и не соглашалась работать с кем-то в паре.

Работа манекенщицы считалась в СССР непрестижной: девушки получали довольно скромную оплату за свой труд. Зато они могли выезжать за границу.

Попасть туда было сложно: нужно было доказать свою благонадежность и необходимость поездки. Однако Регина была одной из тех, кто практически постоянно работал за рубежом.

После того, как Вячеслав Зайцев сделал Регине знаменитую стрижку “под пажа” за границей ее стали называть “советской Софи Лорен”.

Трагедии в личной жизни

В личной жизни у модели не сложилось: первый брак у нее был с художником Львом Збарским. Регина была вынуждена сделать от него аборт, так как он не хотел детей.

Збарский начал изменять модели сначала с Марианной Вертинской, а потом ушел к Людмиле Максаковой. Регина начала пить антидепрессанты, которые вызывали галлюцинации.

После этих событий модель пыталась покончить с собой, но неудачно: ее успевали спасти. Позже Збарская познакомилась с югославским журналистом и влюбилась в него.

Но он использовал Регину с корыстными целями: издал книгу “Сто ночей с Региной Збарской”, где описал всю ее личную жизнь. Он также рассказал, что модель работала на КГБ, хотя на самом деле этому нет никаких доказательств.

После этого Регина вновь попыталась покончить с собой, но ее спасли. Она опять попала в психиатрическую лечебницу. После лечения Регина хотела вернуться в Дом моделей.