111-летняя австралийка раскрыла секрет долголетия

Старейшая женщина в Австралии Катерина ван дер Линден отпраздновала свой 111-й день рождения и поделилась секретом долголетия. Об этом пишет издание News.com.au.

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По словам австралийки, прожить так долго ей помогла регулярная физическая активность. Сейчас женщина живет в пансионате для престарелых и несколько раз в неделю ходит там в тренажерный зал.

Помимо физических упражнений, Катерина ван дер Линден очень любит длительные прогулки на свежем воздухе. Сотрудники пансионата удивляются тому, насколько их подопечная активна и любознательна для своего возраста.