111-летняя австралийка раскрыла секрет долголетия
Старейшая женщина в Австралии Катерина ван дер Линден отпраздновала свой 111-й день рождения и поделилась секретом долголетия. Об этом пишет издание News.com.au.
По словам австралийки, прожить так долго ей помогла регулярная физическая активность. Сейчас женщина живет в пансионате для престарелых и несколько раз в неделю ходит там в тренажерный зал.
Помимо физических упражнений, Катерина ван дер Линден очень любит длительные прогулки на свежем воздухе. Сотрудники пансионата удивляются тому, насколько их подопечная активна и любознательна для своего возраста.
Известно, что 111-летняя жительница Австралии родилась в 1912 году в Нидерландах. Она работала сборщицей винограда, помощницей медсестры и машинисткой. У ван дер Линден есть четверо детей, 10 внуков и 15 правнуков.