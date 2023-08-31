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111-летняя австралийка раскрыла секрет долголетия

Старейшая женщина в Австралии Катерина ван дер Линден отпраздновала свой 111-й день рождения и поделилась секретом долголетия. Об этом пишет издание News.com.au.

111-летняя австралийка раскрыла секрет долголетия
© Unsplash

По словам австралийки, прожить так долго ей помогла регулярная физическая активность. Сейчас женщина живет в пансионате для престарелых и несколько раз в неделю ходит там в тренажерный зал.

Помимо физических упражнений, Катерина ван дер Линден очень любит длительные прогулки на свежем воздухе. Сотрудники пансионата удивляются тому, насколько их подопечная активна и любознательна для своего возраста.

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Известно, что 111-летняя жительница Австралии родилась в 1912 году в Нидерландах. Она работала сборщицей винограда, помощницей медсестры и машинисткой. У ван дер Линден есть четверо детей, 10 внуков и 15 правнуков.

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