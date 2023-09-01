Зачем датский король нападал на горожан по ночам

Датский монарх Кристиан VII был известен своим безумием. Часто оно проявлялось в галлюцинациях, которые были опасны не только для короля, но и для его подданных.

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Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Кристиан VII был сыном Фредерика V и Луизы Великобританской. Его детские годы сложно назвать счастливыми, ведь наставник, который был нанят для обучения Кристиана, чаще избивал его. Однажды мальчика даже нашли израненного на полу, в то время как изо рта у него шла пена. Вот только Фредерику V было все равно на жизнь собственного ребенка, а мать умерла, когда Кристиан был совсем маленьким.

Официально Кристиан VII занял датский престол в 17 лет. Однако он вел себя далеко не как взрослая особа из королевской семьи. Виновата душевная болезнь, из-за которой все обязанности короля в итоге легли на плечи его советников.

У Кристиана было множество странностей. К примеру, он без проблем мог отхлестать по щекам министра или погнаться со шпагой за придворными. Кроме того, король любил лицезреть публичные казни и веселился, разыгрывая сценки с убийством придворных.

Историки полагают, что диагнозом короля была шизофрения. Не зря говорят, что Кристиана терзали галлюцинации. Он представлял себя маньяком, что убивает прохожих и громит бордели после путь и воображаемых, но все же извращенных оргий.

В какой-то момент Кристиан решил, что пора претворить галлюцинации в жизнь. Молодой человек и его сопровождающие начали нападать ночью на прохожих и полицейских, отнимая у последних дубинки. Однажды король добыл дубину с металлическими шипами, которая стала его главным орудием во время новых вылазок. Кристиан врывался в трактиры и бордели, чтобы подраться с публикой.