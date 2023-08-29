Почему Александра Баварская хотела съесть пианино

Александра Баварская — немецкая принцесса, которая была известна не только своими очарованием и интеллектом, но и душевной болезнью.

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Подробнее об истории принцессы — в материале "Рамблера".

Александра Амалия Баварская родилась в 1826 году. Ее родителями были король Людвиг I Баварский и Тереза Саксен-Гильдбурггаузенская. С самого детства девочка впечатляла окружающих невероятной ангельской наружностью. Александру считали невинной и очаровательной. Кроме того, став старше, принцесса стала активно интересоваться различными науками.

Но несмотря на привлекательную внешность и образованность, поведение девушки многим казалось очень... необычным. На самом деле, разного рода странности замечали у людей из рода Виттельсбахов далеко не впервые. Вероятно, на здоровье потомков отразились близкородственные браки, которые в то время были распространены среди монархов.

Поскольку Баварская была невероятно мила, у нее было много поклонников. Так, ее руки однажды просил племянник Наполеона Луи Люсьен, однако Людвиг I Баварский не дал добро на этот брак. И дело было даже не в женихе. Просто король прекрасно понимал, что его дочь была совершенно не здорова.

Душевная болезнь Александры проявлялась по-разному. Во-первых, с ранних лет она безумно боялась грязи. А несколько пылинок на столе могли довести принцессу до самой настоящей истерики. Во-вторых, Александра Баварская неизменно носила белое. Ее даже прозвали "Женщиной в белом". Королевская особа верила, что этим цветом лишь в очередной раз подчеркнет собственную чистоту.