Альберт Эйнштейн, известный во всем мире как великий физик и создатель теории относительности, также был ярым сторонником социальных и политических инициатив. Его вклад в науку огромен, но он также активно участвовал в общественной деятельности и выступал за мир и справедливость.

Как Альберту Эйнштейну предлагали стать президентом Израиля и почему он отказался от этой возможности? Рассказываем в материале "Рамблера".

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На тему того, что Эйнштейну предложили стать президентом ходит множество легенд. Согласно одной из них, такое предложение было сделано ученому Дэвидом Бен-Гурионом, первым премьер-министром Израиля. Но на самом деле официально предложение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства ему никто не делал. Что же произошло?

Альберт Эйнштейн поддерживал создание государства Израиль и даже был председателем университетской комиссии, но он никогда не претендовал на должность президента страны.

В 1952 году, после смерти первого президента Израиля Хаймы Вейцмана, была проведена кампания, в ходе которой некоторые израильские граждане и активисты выразили надежду, что Эйнштейн согласится стать президентом. Но это было желание отдельных групп людей, а не официальное предложение.

Вот, почему Эйнштейн вообще отказался от этой идеи: