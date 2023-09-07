Как Альберту Эйнштейну предлагали стать президентом Израиля
Альберт Эйнштейн, известный во всем мире как великий физик и создатель теории относительности, также был ярым сторонником социальных и политических инициатив. Его вклад в науку огромен, но он также активно участвовал в общественной деятельности и выступал за мир и справедливость.
Как Альберту Эйнштейну предлагали стать президентом Израиля и почему он отказался от этой возможности? Рассказываем в материале "Рамблера".
На тему того, что Эйнштейну предложили стать президентом ходит множество легенд. Согласно одной из них, такое предложение было сделано ученому Дэвидом Бен-Гурионом, первым премьер-министром Израиля. Но на самом деле официально предложение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства ему никто не делал. Что же произошло?
Альберт Эйнштейн поддерживал создание государства Израиль и даже был председателем университетской комиссии, но он никогда не претендовал на должность президента страны.
В 1952 году, после смерти первого президента Израиля Хаймы Вейцмана, была проведена кампания, в ходе которой некоторые израильские граждане и активисты выразили надежду, что Эйнштейн согласится стать президентом. Но это было желание отдельных групп людей, а не официальное предложение.
Вот, почему Эйнштейн вообще отказался от этой идеи:
- Отсутствие опыта в политике. Альберт Эйнштейн был ученым и физиком, а не политиком. Он не имел опыта в управлении государством и политических делах. Это был важный аспект, который повлиял на его решение.
- Сложившаяся ситуация в регионе. В то время в Палестине существовали сложные политические и конфликтные вопросы. Эйнштейн, возможно, осознавал, что его присутствие на посту президента могло бы вызвать еще большее напряжение и сложности в этом регионе.
- Академические обязанности. В то время Эйнштейн был профессором в Принстонском университете в США и продолжал свои исследования в области физики. Принятие должности президента Израиля могло бы затруднить его академическую работу и вклад в науку.