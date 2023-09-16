Сериал был адаптацией реальной истории и показывал отношения Султана с Роксоланой — женщиной, которая превратилась из наложницы в любимую жену правителя.

Многие считают, что сериал точно показал исторические события, однако на самом деле реальность была другой. А вы знаете, что Роксолану, по разным источникам, звали Александрой или Анастасией? Смотрите видео пользователя TikTok @worldofhistory.ru, чтобы узнать об этом и других фактах из реальной жизни Хюррем Султан.