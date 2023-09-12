Где сейчас певец Алексей Гоман

Песня "Русский парень" стала главным хитом 2003 года, а Алексей Гоман народным любимцем.

В день рождения музыканта "Рамблер" рассказывает, как Алексей Гоман стал звездой и чем занимается сейчас.

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Алексей Гоман родился в Мурманске, папа работал слесарем, мама - в военной части. Также у него был старший брат - Евгений. Талант мальчика разглядела мама, которая когда-то училась в музыкальной школе, она же учила играть его на гитаре. Кстати, родители Алексея также участвовали в музыкальном ансамбле.

Когда Алексею было 15 лет умер его отец, а еще через три года не стало мамы. Алексей работал, учился, по вечерам пел, когда в своем городе он был уже достаточно известным артистом, поступил в педагогический университет.

Его брат к этому моменту занимался постановками, а также работал радиоведущим. Он пригласил брата на роль Гренгуара в мюзикле "Нотр-Дам де Пари". Вскоре ему предложили перевестись в Санкт-Петербургский университет культуры на режиссерский факультет.

О проекте "Народный артист" Алексей Гоман узнал, когда отдыхал в Сочи. Он решил принять участие в кастинге и не только стал участником шоу, но и победил в финале, а песня "Русский парень" стала невероятно популярной. Еще через три года он занял третье место на фестивале "Славянский базар", участвовал в шоу "Танцы со звездами", "Ледниковый период", популярность артиста росла. Он писал песни, много выступал, выпустил три альбома.

На проекте Алексей познакомился с другой участницей проекта - Марией Зайцевой, дружба переросла в любовь, они начали встречаться, через несколько лет поженились, а в 2012 году у них родилась дочь. Девочку назвали Александрина. Но вскоре после рождения дочери брак распался. Правда официально развод они так и не оформили.

Алексей после расставания встречался с девушкой пару лет, но когда пришло время принимать решение, понял, что не готов к серьезным отношениям, а хочет оставить все как есть.

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Алексей Гоман успел получить актерское образование, он снимается в сериалах, продолжает писать музыку, в том числе и для Марии Зайцевой.