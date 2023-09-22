Какую татуировку тщательно скрывал Черномырдин

Виктор Черномырдин, известный своими "крылатыми фразами", занимал пост премьер-министра России в 1990-е годы.

© Русская семерка

Афоризмы "никогда такого не было, и вот опять" и "хотели как лучше, а получилось как всегда" стали популярными благодаря публичным выступлениям и докладам Черномырдина.

Видео дня

Однако, помимо этого таланта, у премьера была еще одна интересная особенность, которую он тщательно скрывал.

Выходец из народа

Виктор Черномырдин родился 9 апреля 1938 года в селе Черный Отрог Оренбургской области. Он вырос в многодетной семье, где его отец работал шофером, а мать была домохозяйкой. У него было еще четверо братьев и сестер. После окончания средней школы Черномырдин поступил в Орский техникум, где получил образование. Затем он работал на нефтеперерабатывающем заводе, где занимал должности слесаря и машиниста. Во время службы в армии на Дальнем Востоке, Черномырдин выполнял обязанности аэродромного техника. После возвращения на родину, он продолжил работать на заводе и поступил в Куйбышевский политехнический институт. В 1966 году началась его политическая карьера, когда Черномырдин стал партийным деятелем. После распада Советского Союза он занимал важные должности в государстве, включая пост Председателя Правительства РФ с 1993 по 1998 годы.

Последняя государственная должность, которую занимал Виктор Черномырдин, – посол Российской Федерации на Украине. Во время одного из заседаний собеседник Черномырдина обратил внимание на едва заметную татуировку на его руке и сильно удивился. Спросил, откуда она, на что получил исчерпывающий ответ.

«Да друг у меня в детстве был, Толя, так мы с ним татуировки друг другу сделали с нашими именами. Потом, когда в правительство пришел, решил ее вывести в кремлевской больнице, сказал, что готов без наркоза, а потом уже и отказаться было стыдно. Ощущение такое, вроде рой меня грызет. Но я терпел, звука не издал», – признался Виктор Черномырдин.

Превратности советской моды

Вероятнее всего, государственного деятеля смущал не сам факт существования у него татуировки, а ее внешний вид. Рисунок трудно было назвать произведением искусства. Татуировки, получившие среди юношей широкое распространение в молодые годы Виктора Черномырдина, имеют мало общего с современными. Создавались они, как правило, наскоро – ни о каких эскизах и речи не шло. Техника использовалась максимально примитивная: обычная иголка и тушь. Такие рисунки приходились по вкусу не всем; старшее поколение взирало на специфическую моду с осуждением, а девушки – с опаской.

Чаще всего татуировки красовались на телах бывших заключенных, шоферов или военных. Самые сложные были у моряков: здесь и якоря, и чайки, и восходящее из-за горизонта солнце. Служащие сухопутных сил предпочитали набивать пронзенные стрелой сердца, розы, обвитые змеей кинжалы, а также знаковые даты и имена – свои собственные или близких людей.

Наиболее простыми в исполнении были наколки с буквами на фалангах четырех пальцев, например: К-О-Л-Я, С-А-Ш-А, Д-И-М-А, В-А-Н-Я, П-Е-Т-Я и т.д. Самодельные татуировки нередко набивались криво и выглядели нелепо (опытных мастеров практически не было), при этом поражая своей долговечностью. Сводить их было крайне трудно. Именно такая наколка была и у Виктора Черномырдина.