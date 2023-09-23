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Самые известные сиамские близнецы: Эбигейл и Бриттани Хенсел

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Эбигейл и Бриттани Хенсел снимаются в фотосъемке для выпускного альбома 
© Origin/Youtube
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Сестры Эбигейл и Бриттани Хенсел отмечают день рождения 
© Origin/Youtube
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Сестры Эбигейл и Бриттани Хенсел в детстве 
© Origin/Youtube
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Сестры Эбигейл и Бриттани Хенсел общаются с друзьями 
© Origin/Youtube

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Сестры Эбигейл и Бриттани Хенсел выбирают одежду в магазине 
© Origin/Youtube
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Сестры Эбигейл и Бриттани Хенсел ужинают вместе 
© Origin/Youtube
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Сестры Эбигейл и Бриттани Хенсел водят машину 
© Origin/Youtube

    Сестры Хенсел - самые известные сиамские близнецы в мире. О том, как живут Эбигейл и Бриттани Хенсел, смотрите в галерее "Рамблера".

    Сестры Хенсел родились 7 марта 1990 года. Они живут на севере США в Нью-Джермани, с матерью-медсестрой, отцом плотником, младшим братом и сестрой. У них есть большая ферма с коровами, лошадью, собаками и кошками. Люди, живущие с ними по соседству, относятся к ним совершенно нормально.

    Любопытным людям сестры объясняют, что считают друг друга разными людьми. Девушки покупают одежду в обычном магазине, а затем перешивают ее, добавляя вторую горловину.

    Несмотря на то, что сестры живут в одном теле, у них разные увлечения и характеры. Эбигейл довольно агрессивная, а Бриттани любит проявлять артистичность. Чтобы принять важное решение, девушки подбрасывают монетку или спрашивают совета у родителей.

    Иногда сестрам кажется, что они способны читать мысли друг друга. Когда Бриттани кашляет, Эбигейл прикрывает ее рот своей рукой. Они постоянно говорят хором и часто заканчивают фразы друг друга. Родители девушек всегда поддерживали их и разрешали делать все, что они захотят.

    Сестры закончили университет по специализации учителей математики для начальных классов. Каждая из них получала свой диплом, но вот зарплата у девушек общая. Это логично, потому что они выполняют работу одного человека.

    При этом Эбигейл и Бриттани ведут довольно активную жизнь, занимаются спортом: катаются на велосипеде, плавают, играют в волейбол.

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