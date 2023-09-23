Самые известные сиамские близнецы: Эбигейл и Бриттани Хенсел

Сестры Хенсел - самые известные сиамские близнецы в мире. О том, как живут Эбигейл и Бриттани Хенсел, смотрите в галерее "Рамблера".

Сестры Хенсел родились 7 марта 1990 года. Они живут на севере США в Нью-Джермани, с матерью-медсестрой, отцом плотником, младшим братом и сестрой. У них есть большая ферма с коровами, лошадью, собаками и кошками. Люди, живущие с ними по соседству, относятся к ним совершенно нормально.

Любопытным людям сестры объясняют, что считают друг друга разными людьми. Девушки покупают одежду в обычном магазине, а затем перешивают ее, добавляя вторую горловину.

Несмотря на то, что сестры живут в одном теле, у них разные увлечения и характеры. Эбигейл довольно агрессивная, а Бриттани любит проявлять артистичность. Чтобы принять важное решение, девушки подбрасывают монетку или спрашивают совета у родителей.

Иногда сестрам кажется, что они способны читать мысли друг друга. Когда Бриттани кашляет, Эбигейл прикрывает ее рот своей рукой. Они постоянно говорят хором и часто заканчивают фразы друг друга. Родители девушек всегда поддерживали их и разрешали делать все, что они захотят.

Сестры закончили университет по специализации учителей математики для начальных классов. Каждая из них получала свой диплом, но вот зарплата у девушек общая. Это логично, потому что они выполняют работу одного человека.