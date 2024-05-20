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«Меня разглядывают как инопланетное существо»: 35 лет назад в СССР выбрали королеву красоты

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Во время подготовки к конкурсу красоты девушки жили в подмосковном поселке Аксаково. На фото: демонстрация пляжных ансамблей. Слева - Юлия Суханова, удостоенная на конкурсе титула «Мисс СССР».
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Во время подготовки к конкурсу красоты девушки жили в подмосковном поселке Аксаково. На фото: демонстрация пляжных ансамблей. Слева - Юлия Суханова, удостоенная на конкурсе титула «Мисс СССР». 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Участница первого Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР-89», завоевавшая третье место, Екатерина Мещерякова из Перми
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Участница первого Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР-89», завоевавшая третье место, Екатерина Мещерякова из Перми 
© Игорь Бойко/РИА Новости
Финалистки I Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР - 89»
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Финалистки I Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР - 89» 
© Игорь Бойко/РИА Новости
Призер I Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР - 89» (3 место) Екатерина Мещерякова (город Пермь)
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Призер I Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР - 89» (3 место) Екатерина Мещерякова (город Пермь) 
© Игорь Бойко/РИА Новости

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Участницы первого Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР-89» в концертном зале «Россия»
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Участницы первого Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР-89» в концертном зале «Россия» 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Победительницы I Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР - 89»: 1 место - Юлия Суханова (город Москва, в центре), 2 место - Анна Горбунова (город Зеленоград, справа), 3 место - Екатерина Мещерякова (город Пермь, слева)
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Победительницы I Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР - 89»: 1 место - Юлия Суханова (город Москва, в центре), 2 место - Анна Горбунова (город Зеленоград, справа), 3 место - Екатерина Мещерякова (город Пермь, слева) 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Жюри первого Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР-89» в концертном зале «Россия»
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Жюри первого Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР-89» в концертном зале «Россия» 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Финалистка I Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР - 89» Зульфия Каримова (17 лет, Душанбе)
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Финалистка I Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР - 89» Зульфия Каримова (17 лет, Душанбе) 
© Игорь Бойко/РИА Новости
Участницы первого Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР-89» во время подготовки к шоу в концертном зале «Россия»
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Участницы первого Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР-89» во время подготовки к шоу в концертном зале «Россия» 
© Игорь Бойко/РИА Новости

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Первая «Мисс СССР-1989», 17-летняя московская десятиклассница Юлия Суханова
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Первая «Мисс СССР-1989», 17-летняя московская десятиклассница Юлия Суханова 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Участница I Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР - 89» Елена Силина (город Волгоград)
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Участница I Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР - 89» Елена Силина (город Волгоград) 
© Игорь Бойко/РИА Новости
Финалистки первого Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР-89» в концертном зале «Россия»
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Финалистки первого Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР-89» в концертном зале «Россия» 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
I Всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР-1989». «Мисс Киношанс» Анна Портная из Южно-Сахалинска
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I Всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР-1989». «Мисс Киношанс» Анна Портная из Южно-Сахалинска 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Участница первого Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР-89» Ирина Виноградова во время подготовки к шоу в концертном зале «Россия»
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Участница первого Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР-89» Ирина Виноградова во время подготовки к шоу в концертном зале «Россия» 
© Игорь Бойко/РИА Новости

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«Мисс СССР - 89» Юлия Суханова во время интервью
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«Мисс СССР - 89» Юлия Суханова во время интервью 
© ТАСС

19 мая 1989 года среди 35 претенденток жюри Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР» впервые выбрало самую красивую девушку. В финал пробились Екатерина Мещерякова из Перми (третье место), Анна Горбунова из Зеленограда (второе место).

Победительницей стала Юлия Суханова — 17-летняя десятиклассница из простой московской семьи (мать работала в театральном буфете). На «Мисс СССР» Юлия попала после участия в конкурсе «Московская красавица» годом ранее. Тогда она не победила, но на нее обратили внимание организаторы и пригласили на всесоюзный конкурс.

Суханова плохо умела ходить на каблуках, отказалась от откровенного бикини, выбрав купальник поскромнее — тем не менее, завоевала расположение судей.

Оценивали конкурсанток актриса Ирина Скобцева, певец Муслим Магомаев, художник Илья Глазунов, шоумен Леонид Якубович. Возглавляла состав жюри балерина Екатерина Максимова.

Суханова спустя три месяца после победы в конкурсе уехала в США.

«Прилетела я с помпой, как «Мисс СССР», — на одном самолете с четой Ельциных, это был его первый визит в США. И оказалась нарасхват: создавалось такое впечатление, что я упала с Луны и меня разглядывают как инопланетное существо», — рассказывала Юлия.

Через два года девушка захотела вернуться в Россию, но в ее семье случилась трагедия — мать Сухановой жестоко убили. Родственники отговорили Юлию возвращаться. Она осталась в США, там снималась в рекламе — ее фотографии публиковали глянцевые издания.

О судьбе Горбуновой известно мало. В том же году она приняла участие в конкурсе «Мисс мира — 1989». Там главную победу не одержала, но получила титул «Мисс фотогеничность».

Мещерякова после участия в конкурсе несколько лет работала во французском модельном бизнесе, а в 1991 году стала лицом парфюма Nina Ricci L'Air du Temps.

Истории
Фото
Юлия Суханова
Екатерина Мещерякова
Ирина Скобцева
Илья Глазунов
Муслим Магомаев
Екатерина Максимова
Леонид Якубович
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