Почему Стивен Кинг никогда не доволен экранизациями своих книг

Ни для кого не секрет, что экранизации, как правило, уступают оригинальным художественным произведениям. Король ужасов Стивен Кинг, вероятно, придерживается аналогичного мнения, так редко остается довольным работами режиссеров, которые переносят его персонажей и сюжеты на экран.

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В честь дня рождения культового писателя, которому 21 сентября исполняется 76 лет, "Рамблер" расскажет, почему он не бывает доволен снятыми по его книгам кинолентами.

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Однажды в ходе интервью Кинг признался, что экранизации его произведений в принципе не вызывают у него невероятного отклика и трепета.

"Фильмы никогда не имели для меня большого значения. Фильмы есть фильмы, их просто делают. Если они хорошие, то потрясающе. Если нет, то нет. Я считаю их менее значимым и более эфемерным инструментом в сравнении с художественной литературой".

Обобщенное объяснение звучит таким образом. Чтобы лучше понять Короля ужасов, не будет лишним узнать, какие экранизации он особенно не любит и по каким причинам.

"Сияние"

Съемки триллера, который, скорее всего, знаком многим любителям жанра, с самого начала не задались. Во-первых, Кингу не нравились актеры, которых Стэнли Кубрик подобрал для исполнения главных ролей. Во-вторых, режиссер не одобрил представленный ему сценарий, так как тот "слишком перекликался с текстом самой книги". Неудивительно, что эта экранизация вызвала в основном негативные впечатления у писателя.

"Воспламеняющая взглядом"

Научно-фантастический фильм ужасов о девушке со сверхспособностями в большей степени соответствовал изначальной сюжетной линии и прописанным нюансам, однако также не сильно обрадовал Кинга. Как он сам объяснял, в этом, по его мнению, виноват исключительно режиссер Марк Л. Лестер, решивший наполнить кинокартину спецэффектами, которые зачастую были не к месту.

"Бегущий человек"

Боевик-антиутопия с Арнольдом Шварценеггером в главной роли снискал популярность в свое время, но и этот факт не впечатлил Кинга. В данном случае ему также не понравился актерский состав и нежелание следовать прописанному сюжету.