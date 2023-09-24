Музыкальный критик назвал главное отличие Хулио Иглесиаса от других исполнителей

Музыкальный критик Бабичев назвал главное отличие Хулио Иглесиаса от других исполнителей
Испанский певец Хулио Иглесиас, пик популярности которого пришелся на 1980-1990-е годы, совершенно не похож на других испанских артистов. Главное отличие назвал российский музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, Хулио Иглесиас, а отличие от других испанских исполнителей, довольно сдержанно ведет себя на сцене. Большинство испаноязычных артистов, в том числе из Латинской Америки, наоборот, на сцене очень эмоциональны.
"Хулио Иглесиас стоит особняком. Если бы не испанский язык, его бы путали с кем-то другим. Он всегда стоял невозмутимый около микрофона. Невозмутимый взгляд, но прекрасный, чистый вокал, необычайная сдержанность. Это и стало визитной карточкой Иглесиаса. За этим "соловьем" сразу стали наблюдать, особенно женщины!", — сказал Бабичев.
Напомним, что 23 сентября Хулио Иглесиасу исполнилось 80-лет. В России он был пять лет назад в рамках небольшого гастрольного тура в честь своего 75-летия и 50-летия творческой карьеры.