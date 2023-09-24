Музыкальный критик назвал главное отличие Хулио Иглесиаса от других исполнителей

"Хулио Иглесиас стоит особняком. Если бы не испанский язык, его бы путали с кем-то другим. Он всегда стоял невозмутимый около микрофона. Невозмутимый взгляд, но прекрасный, чистый вокал, необычайная сдержанность. Это и стало визитной карточкой Иглесиаса. За этим "соловьем" сразу стали наблюдать, особенно женщины!", — сказал Бабичев.