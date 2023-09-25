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Простая русская женщина: Лидии Федосеевой-Шукшиной — 85

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Лидия Федосеева-Шукшина в кадре из фильма «Сверстницы» (1959) 
© «Мосфильм»
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Таня — Лидия Федосеева-Шукшина, Кира — Маргарита Кошелева, Светлана — Людмила Крылова в кадре из фильма «Сверстницы» (1959) 
© «Мосфильм»/РИА Новости
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Лидия Федосеева и Василий Шукшин в кадре из фильма «Мальчик у моря» (1964) 
© РИА Новости
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Лидия Федосеева-Шукшина (справа) в роли учительницы и Марина Левтова в художественном фильме «Ключ без права передачи» (1976) 
© Киностудия «Ленфильм»/РИА Новости

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Василий Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина в кадре из фильма «Они сражались за Родину» (1975) 
© «Мосфильм»
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Лидия Федосеева-Шукшина в кадре из фильма «Букет мимозы и другие цветы» (1984) 
© Global Look Press
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Василий Шукшин и Лидия Федосеева с дочками Машей и Олей, 1974 год 
© ТАСС
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Василий Шукшин в роли Егора и Лидия Федосеева-Шукшина в роли Любы в фильме «Калина красная» (1973) 
© «Мосфильм»/РИА Новости
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Слева направо: Лидия Федосеева-Шукшина, Наина Ельцина, Любовь Соколова и Ирина Мирошниченко на встрече в Кремле, 1994 год 
© Дмитрий Донской/РИА Новости

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Василий Шукшин в роли Егора и Лидия Федосеева-Шукшина в роли Любы в фильме «Калина красная» (1973) 
© «Мосфильм»/РИА Новости
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Лидия Федосеева-Шукшина во время XXI Московского международного кинофестиваля у здания киноконцертного зала «Пушкинский», 1999 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
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Лидия Федосеева-Шукшина и Егор Гайдар с супругой (слева направо) в зале Центрального Дома кино на торжественной церемонии вручения главного приза российского кинематографа — премии «Ника», 1992 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
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Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер группы «На-на» Бари Алибасов, 2008 год 
© Петр Чернов/РИА Новости
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Актрисы Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария Шукшина (справа налево) во время церемонии вручения Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2009 год в Центральном Доме кино, 2009 год 
© Илья Питалев/РИА Новости

    Киноактриса, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина 25 сентября отмечает 85-й день рождения. Актриса известна не только ролями в «Калине красной», «12 стульях», «Печках-лавочках» и других советских и российских фильмах, но и громкими браками — она была замужем пять раз.

    Вторым ее мужем был советский актер и кинорежиссер Василий Шукшин. В этом браке Лидия родила двух дочерей — Марию и Ольгу. Отношения с Шукшиным стали впоследствии одной из горячих тем светской хроники — Федосеева-Шукшина обвиняла бывшего мужа в семейном насилии, избиениях, пьянстве и даже попытке зарубить ее топором. Сама она ударила мужа сковородкой «по темечку».

    Впрочем, друг Шукшина оператор Анатолий Ковтун заявлял журналистам, что артистка «не любила его», и оправдывал Василия Макаровича — «никогда не поднял на жену и пальца», а топором замахивался «театрально». Он считает, что Лидия «злоупотребляла своей привлекательностью».

    В фильмах мужа актриса сыграла свои самые запоминающиеся роли — простых русских женщин, сильных и красивых — как Нюра в картине «Печки-лавочки» и «заочница» Люба Байкалова в «Калине красной».

    Шукшин был вторым мужем Лидии, первым был украинский актер Вячеслав Воронин, а после — были браки с режиссером Михаилом Аграновичем, польским художником Мареком Межеевским и продюсером Бари Алибасовым. Причиной последнего развода стала супружеская неверность.

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