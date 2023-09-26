Какие тайны «вождя народов» открыл дневник родственницы Сталина

После смерти Марии Сванидзе, ее дневники были сохранены в личном архиве Иосифа Сталина. Это не удивительно, так как Сванидзе, которая была членом семьи вождя, в своих записях упоминала о малоизвестных аспектах жизни Сталина.

Расстрелянная родственница

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Мария Анисимовна Корона, известная как Мария Сванидзе, была членом семьи Иосифа Виссарионовича Сталина. Она была замужем за Александром Сванидзе, братом первой жены вождя. Несмотря на это родство, Александр Семенович был арестован в 1937 году и позже расстрелян за антисоветскую деятельность и другие преступления.

Даже Мария Сванидзе не смогла избежать смертной казни. Она была арестована в 1937 году и через два года приговорена к 8 годам заключения за то, что, якобы, скрывала деятельность своего мужа. В 1942 году Сванидзе была расстреляна по решению Особого совещания при НКВД. Однако Сталин сохранял память о ней. Мария Анисимовна вела дневник, который, по словам историка Николая Зеньковича, Сталин оставил себе.

Тайна смерти жены вождя

Через полвека после смерти Марии Сванидзе ее дневник был опубликован. В нем специалистов заинтересовали по меньшей мере пару сюжетов из жизни Иосифа Сталина, с которым Сванидзе тесно общалась. Первый сюжет повествует о кончине второй жены Сталина, Надежды Аллилуевой. Как известно, Аллилуева наложила на себя руки в 1932 году. Но в ее смерти некоторые исследователи до сих пор обвиняют Иосифа Виссарионовича: одни считают, что он сам ее убил, другие – что довел до суицида.

Эту трагедию и вспоминали Иосиф Сталин и его родственники, собравшись 9 мая 1935 года. Как утверждает Нелли Гореславская, автор издания «Иосиф Сталин», Мария Сванидзе записала в дневнике, что Евгения Аллилуева, супруга брата Надежды Аллилуевой, сказала, что «Надя была очень больна» и страдала «приступами тоски». От себя Сванидзе добавила, что у Надежды наблюдался ранний климакс, ее мучили головные боли.

Неизвестный роман Сталина Главной героиней второго сюжета, на который обратили внимание историки, как ни странно, снова стала упомянутая Евгения Аллилуева. Мария Сванидзе была уверена в том, что между ней и Сталиным существовала любовная связь. Их роман развивался на глазах Сванидзе, которая тут же подметила, что летом 1934 года Евгения всеми силами стремится остаться наедине со Сталиным. Зимой того же года, по наблюдениям Марии Анисимовны, эти отношения все еще продолжались.