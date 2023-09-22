Портрет с автографом Сталина продали за 400 тысяч рублей

Портрет с автографом Сталина продан на аукционе за 400 тысяч рублей
Портрет советского политического деятеля Иосифа Сталина с его автографом продан на аукционе за 400 000 рублей. Соответствующая информация приводится на сайте организации "Литфонда".
Адресатом ценной вещи являлся советский государственный и партийный деятель, личный помощник Сталина Александр Поскребышев, как следует из самой подписи:
"Т-щу Поскребышеву от И. Сталина. 1950 г.".
litfund.ru
Согласно информации с сайта аукционного дома, стартовая цена портрета составляла 250 000 рублей (€2 440 или $2 600).
Ранее "Рамблер" рассказывал о письме Владимира Жириновского с его автографом, которое было выставлено на продажу за 40 000 рублей.
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