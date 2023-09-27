Плут и хулиган: как Чжан Голао стал святым

Чжан Голао - один из восьми бессмертных даосского пантеона, учитель и мастер. Его изображают верхом на муле, часто сидящим на нем задом наперед, с барабаном и бамбуковыми трещотками в руках, и считают покровителем стариков.

© Zhang Lu

"Рамблер" рассказывает, чем прославился великолепный проходимец и за что его любят в народе.

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Согласно учению дао, просветленным может стать абсолютно любой человек. Главное в этом деле - умение концентрироваться, вера в лучшее и немного везения. Именно таким и был Чжан Голао. Сейчас сложно найти неопровержимые доказательства - реальный это человек или фольклорный персонаж, как Ходжа Насреддин, истина, как обычно, где-то рядом. Но легенды о нем, однозначно того, чтобы их узнать.

Считается, что Чжан Голао, или Чжан Го, жил во времена правления династии Тан VII-VIII веках. Он путешествовал по китайским провинциям на муле, причем часто восседал на нем верхом, и был весьма знаменит как среди знати, так и среди простых людей. Своими фокусами он мог развеселить и тех, и других. Он мог ловить птиц голыми руками, мог засушить цветок, просто направив на него палец, умел становиться невидимкой и много чего еще. Его любили и в народе, и часто приглашали ко двору.

Кстати, император однажды предложил ему пост министра и даже свою дочь в жены, но находчивый Чжан Голао ответил, что однажды уже был министром при другом императоре и даже помог тому придумать календарь. А когда его пригласил к себе другой император, Чжан Голао почти дошел, но, будучи почти у цели, упал замертво, да так и не попал к императору. Тело, кстати, исчезло, а потом Чжан Голао появился живым и невредимым совершенно в другом месте. Конечно, однажды умершего не стали казнить за такую дерзость.

Мул у Чжана Го тоже был волшебным, он мог стать бумажным и легко уместиться в кармане. Чтобы вернуть мулу прежний вид, достаточно было одной капли воды.

Еще одно умение Чжана Го - общение с мертвыми, он легко мог их вызывать к себе и часами разговаривать. Этому искусству он научил своего "коллегу" по фокусам. Однажды император хахотел выведать у этого товарища, кто же такой Чжан Голао на самом деле. На что получил ответ, что если он скажет, то немедленно умрет. Император приказал признаться, "коллега" рассказал, что Чжан Голао не кто иной, как белая летучая мышь, вышедшая из первобытного хаоса, и в ту же секунду умер. Воскресил его после

того, конечно же, Чжан Голао.