Россияне выбрали лучших отечественных артистов, об этом сообщает ВЦИОМ . Больше всего голосов собрал певец SHAMAN –его выбрали 33% опрошенных.

Лучшей исполнительницей стала Полина Гагарина – за нее проголосовало 19% респондентов. В рейтинг любимых артистов россиян также попали Олег Газманов и Лариса Долина (по 11% у каждого), Николай Басков (10%) и Anna Asti (6%)