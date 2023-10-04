Как сложилась жизнь Евгения Осина

Один из самых популярных в 1990-е годы исполнителей, не сразу нашел свой стиль, но когда нашел - любовь зрителей не заставила себя ждать.

В день рождения артисты "Рамблер" рассказывает, как сложилась его творческая и личная жизнь.

Евгений Осин родился в Москве, через пять у него появилась сестренка, а еще через четыре года отец попал в секту и ушел из семьи. Его маме дали квартиру и они переехали в Текстильщики.

Музыкой Евгений Осин начал увлекаться в 12 лет, сначала учился играть на барабанах, потом играл в школьном ансамбле, посещал музыкальную школу, но там ему не хватило усидчивости. После школы он поступил в Институт культуры, но и тут учиться не стал. Диплом о высшем образовании он не получил, но вместо него дали документ, разрешающий работать руководителем самодеятельных коллективов. Чем он и занялся.

Евгений Осин играл с разными группами, создавал свои. Удачей для него стало участие в группе "Браво", солистом которой он был целый год. Для Евгения это уже было достижением. Но главное, музыкант понял, какую музыку хочет создавать и наконец нашел свой стиль. В своем творчестве он соединял рок-н-ролльное звучание и дворовую романтику - поклонников становилось все больше, а хит "Плачет девочка в автомате" пела вся страна.

Самым успешным временем для музыканта стали 1990-е годы. В 2000-е годы он выпустил семь альбомов, но популярность его снижалась, а тяга к алкоголю увеличивалась.

Евгений Осин был дважды женат. Во втором браке у него родилась дочь Агния, но через несколько лет жена ушла от него вместе с дочкой. Чтобы чаще видеться с ребенком музыкант устроился работать в ее школу руководителем музыкального кружка, но бывшая жена перевела Агнию в другую школу.