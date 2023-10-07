Каким был путь к славе лидера группы "Radiohead" Тома Йорка

Сегодня, 7 октября, британскому поп-музыканту, вокалисту и гитаристу популярной группы "Radiohead" Томасу Эдварду Йорку исполняется 55 лет. Сейчас мужчина может похвастаться признанием многочисленных фанатов и финансовой независимостью, но такие условия были в его жизни далеко не всегда.

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Йорку пришлось сильно постараться и многое пережить, чтобы стать известным музыкантом и даровать миру свой талант. Подробности – в материале "Рамблера".

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Том Йорк родился в Англии, в небольшом городке под названием Уэллингборо, население которого не превышало 50 000 человек. Испытания для будущего музыканта начались с самого детства: мальчик родился с дефектом левого глазного яблока, что лишало его зрительной функции. В течение шести лет Том перенес 5 хирургических вмешательств и какое-то время был вынужден носить черную повязку. Вскоре левый глаз начал видеть, но далеко не идеально.

Социализация давалась Йорку непросто, и это объяснялось несколькими причинами.

Во-первых, семья мальчика постоянно переезжала с места на место – глава семейства занимался продажей инструментов для химической промышленности, что требовало постоянного поиска новых клиентов. У Тома попросту не было достаточно времени для того, чтобы обзавестись друзьями. А как только они появлялись, приходилось сразу уезжать в другой город.

Во-вторых, нередко сверстники подшучивали над Йорком из-за его проблем со зрением и повязок на глазах. Так вышло, что зачастую он был предоставлен сам себе и чувствовал себя очень одиноко.

Однажды мальчик получил подарок, который впоследствии определил его судьбу: в 7 лет он стал обладателем самой настоящей гитары. А всего через 2 года он поступил в частную школу и смог вступить в первую в своей жизни рок-группу. Кстати, именно здесь он нашел своих будущих коллег Эда О’Брайана, Фила Селвэя, Колина Гринвуда и Джонни Гринвуда.

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Подростки организовали группу и дали ей название On A Friday. Том играл на гитаре, исполнял обязанности вокалиста, параллельно пробовал себя в качестве композитора и автора текстов. Она просуществовала до момента окончания завершения обучения, после чего пути молодых людей разошлись.

Йорк поступил в университет, начал изучать английский язык и изобразительное искусство. В свободное от учебы время он подрабатывал диджеем в клубе и даже санитаром в психиатрической клинике.

Когда ему было 19 лет, он попал в автокатастрофу. Сам Том не сильно пострадал, одна его девушка, сидевшая на переднем сиденье, получила серьезные травмы. После этого инцидента юношу охватывал панический страх перед автомобилями, которому он посвятил несколько музыкальных композиций ("Killer Cars", "Stupid Car" и др.).

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В 1991 году друзья приняли решение возродить рок-квинтет. Почти сразу они подписали контракт с лейблом Parlophone и переименовались в Radiohead. Под новым псевдонимом музыканты стали творить, и направлял их всех в данном случае именно Том Йорк. Его можно считать идейным вдохновителем группы.

В 1997 году музыканты выпустили диск "OK Computer", получивший высокие оценки большинства критиков. Radiohead начинала путь к славе весьма уверенно.

Впоследствии группа представит миру свои самые популярные и полюбившиеся альбомы, а о ее участниках узнает весь мир. Люди разных национальностей и возрастов будут заслушиваться композициями "Paranoid Android", "Karma Police", "Idioteque" и многими другими.

Здесь стоит отметить, что самому Йорку слава и ее осознание давались непросто. Можно сказать, что она приносила ему больше тревожности, нежели радости и спокойствия. В какой-то момент он стал ее игнорировать.