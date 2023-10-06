Конюхов рассказал, когда состоится его последняя экспедиция

Известный российский путешественник, писатель, художник и священник Федор Конюхов планирует отправиться в свою последнюю экспедицию через 10 лет. Об этом сообщает "ТАСС".

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Так, в 2033 году Конюхов хочет пересечь весь Тихий океан на большом плоту "Возраст не помеха", которое уже начали строить. Через 10 лет путешественнику будет 81 год.

Федор также рассказал, что сейчас финансируются экспедиции, которые запланированы на 2025-2026 годы. Он признался, что к каждому путешествию приходится готовиться по несколько лет. Речь может идти как о трех, так и о пятнадцати годах.

Федор Конюхов в одиночку совершил 5 кругосветных плаваний и 17 раз пересек Атлантику. Является первым россиянином, который побывал на всех Семи вершинах, в одиночку на Южном и Северном полюсах.