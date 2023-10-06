Забавные финалисты веселой премии Comedy Wildlife Photography Awards
От медведей, машущих фотографам в ответ, до кенгуру и смешных обезьян — на премии Comedy Wildlife Photography Awards 2023 запечатлены самые невероятные моменты жизни животных. Этот конкурс, открытый бесплатно как для любителей, так и для профессиональных фотографов, прославляет невероятное веселье животного мира и подчеркивает необходимость защиты невероятной дикой природы. “Рамблер” собрал самые забавные фотографии, которые точно никого не оставят равнодушным.
Премия была основана Полом Джонсоном-Хиксом, MBE, и Томом Саламом в 2015 году и превратился во всемирно известный конкурс, изображения которого ежегодно просматривают миллионы людей. Финалисты этого года уже объявлены: от летающих тюленей до милых бобров — на всеобщее обозрение выставлены различные виды живых существ.