Забавные финалисты веселой премии Comedy Wildlife Photography Awards

"Спор" Яцека Станкевича из Кракова, Польша: «Я поймал эту сцену, наблюдая за птицами в Беловежской пуще. Молодую зеленушку еще кормили родители. Однако периодически птица как будто спорили друг с другом. Мои друзья интерпретируют эту сцену двояко: Маленький непослушный ребенок спорит с родителем. Или один ребенок сообщает родителю, что его брат сделал что-то не так: «Смотрите, он разбил стекло в окне!»