$99.68+0.22104.79+0.49

Забавные финалисты веселой премии Comedy Wildlife Photography Awards

Slide 1 of 11
1/9
"Спор" Яцека Станкевича из Кракова, Польша: «Я поймал эту сцену, наблюдая за птицами в Беловежской пуще. Молодую зеленушку еще кормили родители. Однако периодически птица как будто спорили друг с другом. Мои друзья интерпретируют эту сцену двояко: Маленький непослушный ребенок спорит с родителем. Или один ребенок сообщает родителю, что его брат сделал что-то не так: «Смотрите, он разбил стекло в окне!» 
© Jacek Stankiewicz
2/9
"Сфоткай меня! Сфоткай меня!" Дикла Габриэли из Йокнеама, Израиль: «Бурый медведь в Финляндии, который определенно сделал все, чтобы я обратил на него внимание и сосредоточился именно на нем, а не на других сородичах»  
© Dikla Gabriely
3/9
"Селфи" Ярослава Колача из Польши: «Лебедь на пляже меня очень заинтересовал». 
© Jaroslaw Kolacz
4/9
Воздушная гитара Ру Джейсона Мура из Перта, Австралия: «Я проезжал мимо стаи западных серых кенгуру, кормившихся в открытом поле, заполоненным желтыми цветами. У меня с собой был фотоаппарат, поэтому я остановился, чтобы сделать несколько фотографий. И вдруг заметил, что этот кенгуру принял смешную позу — мне показалось, что он тренируется играть на своей воздушной гитаре». 
© Air Guitar Roo

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/9
"Понедельник Бла", автор Джон Блюменкамп из Солт-Лейк-Сити, США: «Эта большая серая сова провела большую часть дня, величественно позируя и выглядя, ну, в общем-то, мудрой. Но на мгновение после элегантной растяжки она резко приняла уставшую позу и посмотрела со словами: «Понедельник уже закончился?» 
© Monday Blahs
6/9
«Приятели Тедди», Томас Виджаян из Онтарио, Канада: «В национальном парке Катмай водится много медведей гризли, поэтому это рай для фотографов. Однако проблема состоит в том, чтобы сделать уникальный кадр. Чтобы получить это изображение, я лег на воду и долго оставался там, ожидая подходящего момента, чтобы сделать фото». 
© Thomas Vijayan
7/9
"Бобер, чистящий зубы", автор Йорн Вангоидценховен из Уичито-Фолс, США: «Даже бобры используют зубную нить до и после приема пищи!» 
© Jorn Vangoidtsenhoven
8/9
«Денди из тропического леса», автор Дельфин Казимир из Брюсселя, Бельгия: «Эта фотография была сделана в обезьяньем лесу в Убуде, Бали. Это сумасшедшее место, где королями являются обезьяны! Иногда они устраивают шоу, иногда лезут на тебя искать блох или крадут кусок печенья, которое ты пытаешься съесть». 
© Delphine Casimir
9/9
Летать на борту Адриана Слазока из Хожува, Польша, может каждый: «На фото серый тюлень. Я сделал это фото в ноябре 2018 года на восточном побережье Англии. Поздней осенью тюлени покидают Северное море, чтобы родить детенышей".  
© Adrian Slazok

    От медведей, машущих фотографам в ответ, до кенгуру и смешных обезьян — на премии Comedy Wildlife Photography Awards 2023 запечатлены самые невероятные моменты жизни животных. Этот конкурс, открытый бесплатно как для любителей, так и для профессиональных фотографов, прославляет невероятное веселье животного мира и подчеркивает необходимость защиты невероятной дикой природы. “Рамблер” собрал самые забавные фотографии, которые точно никого не оставят равнодушным.

    Странные животные, которые действительно существуют

    Премия была основана Полом Джонсоном-Хиксом, MBE, и Томом Саламом в 2015 году и превратился во всемирно известный конкурс, изображения которого ежегодно просматривают миллионы людей. Финалисты этого года уже объявлены: от летающих тюленей до милых бобров — на всеобщее обозрение выставлены различные виды живых существ.

    Рамблер: главные новости