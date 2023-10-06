Чем прославился советский танкист Колобанов

7 января 1911 года был рожден Зиновий Колобанов, выдающийся советский танкист, командир роты тяжелых танков. Но несмотря на свои подвиги во Второй мировой войне, он так и не получил заслуженных наград и признания в своей жизни. Подробнее о жизни героя — в материале "Рамблера".

© фото из откр источников

Его имя навсегда останется в истории благодаря уникальному сражению 20 августа 1941 года. Этот бой считается безпрецедентным в истории военных конфликтов. 19 августа, его рота, оснащенная тяжелыми танками КВ-1, заняла оборонительные позиции под городом Красногвардейск (ныне Гатчина). Колобанов выбрал тактически выгодное местоположение на шоссе, проходящем через болота. Когда немецкая колонна танков полностью попала в его зону видимости, он отдал приказ атаковать первый и последний танки в колонне, а затем последовательно уничтожил все 22 немецких танка PzKpfw IV (или T-IV, как он известен в СССР). В конечном итоге его рота доложила об уничтожении 43 вражеских танков. После боя на его танке было зафиксировано целых 156 попаданий немецких снарядов. Этот бой остается уникальным событием в истории войн и подтверждает тактический гений и удачу Колобанова.

Видео дня

Колобанов также участвовал в Советско-Финской войне 1939-1940 годов и прошел на своем танке КВ-1 путь от границы до Выборга. За выдающееся сражение, при прорыве линии Маннергейма, Колобанов был удостоен звания Героя Советского Союза и получил Золотую Звезду и орден Ленина в начале марта 1940 года. Однако после подписания Московского мирного договора в марте 1940 года его лишили как звания, так и награды из-за общения с финскими военнослужащими.

В Великую Отечественную войну Колобанов был призван 3 июля 1941 года и отправлен служить в первую танковую дивизию из резерва. Ему было поручено оборонять Ленинградский рубеж от фашистов, что было особенно значимо для него, так как он имел особое отношение к этому городу со времен службы в Ленинградском военном округе. Он также подчеркивал, что после своего опыта во финской войне, где он трижды оказывался в боевых ситуациях в своем танке, он чувствовал, что принял приказ стоять до конца и не позволить врагу пройти через его позицию, даже если это означает, что он должен будет погибнуть.

В сентябре 1941 года Колобанов получил тяжелое ранение, которое могло сделать его инвалидом на всю жизнь. Это ранение он получил во время обслуживания своего танка на кладбище в Пушкине, когда его машину поразили осколками. В госпитале ему были поставлены диагнозы "осколочное поражение головы и позвоночника" и "контузия головного и спинного мозга". Он провел два года в госпитале и начал постепенно восстанавливаться, хотя ему пришлось использовать палку для ходьбы. Несмотря на свои ранения, он решил вернуться к военной службе и был снова принят в армию.