ИИ показал, как мог бы выглядеть Джон Леннон сейчас

Один из самых популярных музыкантов, человек, ставший легендой при жизни, был убит в 1980 году. Убийца смертельно ранил Джона Леннона в его доме, в Нью-Йорке. Искусственный интеллект показал, как мог бы выглядеть знаменитый артист сегодня, если бы выжил после ранения. Об этом пишет издание Daily Star.

Известие о трагической гибели Джона Леннона шокировало не только поклонников группы The Beatles, но и всех людей, кто хотя бы раз слышал их песни. Убийцей стал Марк Дэвид Чепмен, который, как оказалось, просто завидовал мировой звезде. А кроме того, он был возмущен фразой, которую Леннон произнес в 1966 году, о том, что The Beatles «более популярны, чем Иисус».

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Леннона срочно доставили в больницу, но врачам оставалось лишь констатировать его смерть.

Убийцу музыканта приговорили к пожизненному заключению, в 2000 году он получил право на условно-досрочное освобождение, с тех пор он 12 раз подавал заявление, но ему отказали.