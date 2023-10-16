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С Днем рождения, крошка! Илье Лагутенко — 55

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Илья Лагутенко во время выступления группы «Мумий Тролль» в спорткомплексе «Олимпийский», 2000 год 
© Антон Денисов/ТАСС
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Илья Лагутенко в детстве 
© Из личного архива Ильи Лагутенко
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Илья Лагутенко служил на Тихоокеанском флоте в 1987-1989 годах 
© Из личного архива Ильи Лагутенко
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Илья Лагутенко, 2000 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости

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Илья Лагутенко во время выступления группы «Мумий Тролль» на концерте, посвященном 25-летию группы «Наутилус Помпилиус», в СК Олимпийский, 2008 год 
© Михаил Фомичев/РИА Новости
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Илья Лагутенко во время выступления на рок-фестивале под открытым небом «Нашествие-2010» 
© Алексей Куденко/РИА Новости
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Илья Лагутенко с супругой Еленой во время празднования 55-летия гостиницы «Украина», 2012 год 
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Илья Лагутенко во время концерта в Москве, 2017 год 
© Артем Сизов/«Газета.Ru»
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Илья Лагутенко во время выступления на церемонии вручения премии в области рок-н-ролла «Чартова дюжина. Топ-13» в спорткомплексе «Олимпийский», 2010 год 
© Алексей Куденко/РИА Новости

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Илья Лагутенко выступает с новой программой «SOS матросу» на сцене концертного зала Stadium Live, 2013 год 
© Виталий Белоусов/РИА Новости
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Илья Лагутенко во время выступления на рок-фестивале под открытым небом «Нашествие-2010» 
© Алексей Куденко/РИА Новости
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Илья Лагутенко выступает на музыкальном фестивале Zavtra в Зеленом театре Парка Горького, 2019 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Илья Лагутенко во время выступления на рок-фестивале «Нашествие», 2009 год 
© Александр Рюмин/ТАСС
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Илья Лагутенко выступает на торжественном приеме для участников конгресса молодых ученых в Сочи, 2021 год 
© Павел Бедняков /Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Илья Лагутенко — обаятельный фронтмен коллектива «Мумий Тролль» — празднует 55-й день рождения.

    За 40 лет существования коллектив выпустил не менее 13 студийных альбомов, объездил всю страну, а песни «Владивосток 2000», «Невеста?», «С новым годом, крошка!» и «Утекай» любят многие слушатели.

    «Музыка и «Мумий Тролль» — это мой образ жизни, — признавался Илья Лагутенко в интервью «Газете.Ru». — О котором я, честно признаюсь, когда-то мечтал в детстве, но никогда не думал, что это возможно, что это может настолько органично вписываться в действительность мира».

    Лагутенко известен и своей «немузыкальной» деятельностью. Он востоковед, представитель России в Международной коалиции по защите тигров, автор книг, куратор международного фестиваля V-ROX, почетный гражданин Владивостока и актер.

    «Если задумываться о том, зачем ты занимаешься творчеством, то подсчитывать эти награды, наверное, не совсем интересно. Интереснее то, где ты еще не был и что ты еще не сделал», — так объяснял свою активность лидер группы.

    «Мумий Тролль» выступала с критикой СВО. В 2022 году коллектив заявил о прекращении концертной деятельности, однако позднее выступления были возобновлены. Осенью этого года у группы запланирован концерт в Объединенных Арабских Эмиратах, а зимой — в Таиланде и на Бали.

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