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Дни рождения сегодня, 17 октября: кто родился в этот день

17 октября на свет появилось множество выдающихся актеров, спортсменов, ученых и других исторических личностей.

Дни рождения сегодня, 17 октября: кто родился в этот день
© legion-media.ru

Какие-то из имен в нашей подборке вам наверняка знакомы, а о каких-то вы можете узнать впервые. Так или иначе люди, которые попали в материал, смогли отличиться большими заслугами за свою карьеру.

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Подробнее о тех, кто из знаменитостей родился 17 октября, читайте в материале "Рамблера".

  • Юлий Шокальский (1856), российский и советский географ, океанограф, картограф, президент Географического общества СССР (1917—1931).
  • Фредерик Чайльд Гассам (1859), американский художник-импрессионист.
  • Люциан Желиговский (1865), польский военачальник и политический деятель.
  • Пётр Красиков (1870), русский революционер, первый прокурор Верховного Суда СССР (1924—1933).
  • Алиса Коонен (1889), российская и советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
  • Андрей Гречко (1903), советский военачальник, государственный и партийный деятель, маршал Советского Союза (1955), дважды Герой советского союза (1958, 1973).
  • Франко Альбини (1905), итальянский архитектор и дизайнер.
  • Михаил Друян (1911), советский кинооператор-мультипликатор.
  • Мария Гороховская (1921), советская гимнастка, олимпийская чемпионка.
  • Владимир Уткин (1923), академик РАН, президент Академии космонавтики, дважды Герой Социалистического Труда.
  • Рита Хейворт (1918), голливудская актриса, танцовщица.
  • Константин Бромберг (1939), советский кинорежиссёр, автор детских и музыкальных фильмов.
  • Виктор Третьяков (1946), российский скрипач, дирижёр, педагог, народный артист СССР.
  • Майк Джадж (1962), американский продюсер, актёр, режиссёр, сценарист, композитор и аниматор.
  • Серхио Гойкочеа (1963), аргентинский футболист, вратарь, серебряный призёр чемпионата мира (1990).
  • Марк Гэтисс (1966) , английский сценарист, актёр, режиссёр продюсер.
Дни рождения сегодня, 16 октября: кто родился в этот день
  • Натали Тозья (1967), французская теннисистка, бывшая третья ракетка мира.
  • Хесус Анхель Гарсия (1969), испанский легкоатлет, чемпион мира по спортивной ходьбе, участник восьми Олимпиад (1992—2020).
  • Светлана Назаренко (1970), российская и киргизская певица, солистка группы "Город 312", заслуженная артистка республики Кыргызстан.
  • Таркан (1972), турецкий певец, автор-исполнитель и продюсер, в Турции известен как "Принц Поп-Музыки".
  • Эминем (1972), американский рэп-исполнитель, композитор, продюсер, режиссер.
  • Александр Устюгов (1976), российский актер театра, кино и телевидения, режиссер, музыкант.
  • Екатерина Гамова (1980), российская волейболистка, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы
  • Фелисити Джонс (1983), английская актриса.
  • Джаред Таллент (1984), австралийский легкоатлет, олимпийский чемпион по спортивной ходьбе (2012).
  • Макс Айронс (1985), английский актер.