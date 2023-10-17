Дни рождения сегодня, 17 октября: кто родился в этот день
17 октября на свет появилось множество выдающихся актеров, спортсменов, ученых и других исторических личностей.
Какие-то из имен в нашей подборке вам наверняка знакомы, а о каких-то вы можете узнать впервые. Так или иначе люди, которые попали в материал, смогли отличиться большими заслугами за свою карьеру.
Видео дня
Подробнее о тех, кто из знаменитостей родился 17 октября, читайте в материале "Рамблера".
- Юлий Шокальский (1856), российский и советский географ, океанограф, картограф, президент Географического общества СССР (1917—1931).
- Фредерик Чайльд Гассам (1859), американский художник-импрессионист.
- Люциан Желиговский (1865), польский военачальник и политический деятель.
- Пётр Красиков (1870), русский революционер, первый прокурор Верховного Суда СССР (1924—1933).
- Алиса Коонен (1889), российская и советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
- Андрей Гречко (1903), советский военачальник, государственный и партийный деятель, маршал Советского Союза (1955), дважды Герой советского союза (1958, 1973).
- Франко Альбини (1905), итальянский архитектор и дизайнер.
- Михаил Друян (1911), советский кинооператор-мультипликатор.
- Мария Гороховская (1921), советская гимнастка, олимпийская чемпионка.
- Владимир Уткин (1923), академик РАН, президент Академии космонавтики, дважды Герой Социалистического Труда.
- Рита Хейворт (1918), голливудская актриса, танцовщица.
- Константин Бромберг (1939), советский кинорежиссёр, автор детских и музыкальных фильмов.
- Виктор Третьяков (1946), российский скрипач, дирижёр, педагог, народный артист СССР.
- Майк Джадж (1962), американский продюсер, актёр, режиссёр, сценарист, композитор и аниматор.
- Серхио Гойкочеа (1963), аргентинский футболист, вратарь, серебряный призёр чемпионата мира (1990).
- Марк Гэтисс (1966) , английский сценарист, актёр, режиссёр продюсер.
Дни рождения сегодня, 16 октября: кто родился в этот день
- Натали Тозья (1967), французская теннисистка, бывшая третья ракетка мира.
- Хесус Анхель Гарсия (1969), испанский легкоатлет, чемпион мира по спортивной ходьбе, участник восьми Олимпиад (1992—2020).
- Светлана Назаренко (1970), российская и киргизская певица, солистка группы "Город 312", заслуженная артистка республики Кыргызстан.
- Таркан (1972), турецкий певец, автор-исполнитель и продюсер, в Турции известен как "Принц Поп-Музыки".
- Эминем (1972), американский рэп-исполнитель, композитор, продюсер, режиссер.
- Александр Устюгов (1976), российский актер театра, кино и телевидения, режиссер, музыкант.
- Екатерина Гамова (1980), российская волейболистка, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы
- Фелисити Джонс (1983), английская актриса.
- Джаред Таллент (1984), австралийский легкоатлет, олимпийский чемпион по спортивной ходьбе (2012).
- Макс Айронс (1985), английский актер.
Рамблер: главные новости