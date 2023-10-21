Кровожадные дамы: 5 самых жестоких женщин в истории

Иногда жестокость женщин может удивить даже больше, чем жестокость мужчин. В этой статье "Рамблер" расскажет о известных в истории дамах, чье безжалостное поведение продолжает шокировать на протяжении долгих лет.

© Imperial War Museum

Ирма Грезе (1923-1945)

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Ирма Грезе, известная как "Ангел смерти", была надзирательницей концентрационных лагерей. Она начала свою карьеру в возрасте 15 лет и стала одной из главных надзирательниц лагеря Освенцим. Ее методы были ужасающими. Она организовывала случайные расстрелы заключенных и иногда участвовала в них. Также Грезе была известна своими жестокими экспериментами над заключенными, включая детей. В итоге ее приговорили к смертной казни.

Ильза Кох (1906-1967)

United States Holocaust Memorial Museum

Ильза Кох была женой Карла Коха, коменданта концлагеря Бухенвальд. Ее жестокость не знала границ. Она избивала заключенных, используя кнут, и приказывала собакам атаковать голодных узников. Известно, что у нее была склонность к изготовлению сувениров из человеческой кожи, но официальных подтверждений этому нет. Ее зверства стали настолько ужасными, что она получила прозвище "Бухенвальдская ведьма". После войны ее осудили на пожизненное заключение, но через двадцать лет она покончила с собой.

Антонина Макарова (1916-1978)

wikipedia.org

Антонина Макарова, известная как "Тонька-пулеметчица", перешла на сторону фашистов во время Великой Отечественной войны. Вначале она служила как санитарка, но вскоре получила пулемет для борьбы с советскими партизанами. Она стала известной своей безжалостностью, и она убивала множество партизан и невинных людей. По неофициальной статистике, количество ее жертв превысило 1, 5 тысячи человек. Часто она снимала с убитых одежду и оставляла для себя. После войны ее признали виновной и казнили.

Дарья Салтыкова (1730-1801)

François-Hubert Drouais

Дарья Салтыкова, известная как "Салтычиха", стала вдовой в 25 лет и одной из самых жестоких убийц своего времени. Ее жертвами были ее собственные крепостные. Она истязала и убивала их с помощью различных пыток, таких как выставление голых на мороз, вырывание волос, издевательства с помощью горячих щипцов и многие другие ужасные методы. По неофициальным данным, количество ее жертв составило 139 человек. Ее злодеяния оставались непризнанными до прихода к власти Екатерины II. Тогда ее приговорили к пожизненному заключению.

Елизавета Батори (1560-1614)

Anthonie Blocklandt