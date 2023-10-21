«Тетя Валя — агент ЦРУ». В чем подозревали знаменитую советскую ведущую

Вентина Леонтьева, известная также как "тётя Валя", оставила большой след в истории советского телевидения. Она была хозяйкой таких популярных программ, как "Спокойной ночи, малыши!", "Голубой огонёк", "В гостях у сказки" и многих других. Однако в конце 1980-х годов зрители начали относиться к ней с недоверием. По всей стране распространился слух о том, что Леонтьева, якобы, работает на американскую и британскую разведку.

В своей книге "Объяснение в любви: записки диктора Центрального телевидения", выпущенной в 1989 году, Валентина Леонтьева рассказывает о волне истерии, связанной с ее именем. Она впервые столкнулась с неожиданным вопросом в одном из провинциальных городов, куда приехала для записи эфира. Горком партии позвонил ей и потребовал разъяснить, правда ли она является "английской разведчицей".

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Впоследствии Леонтьеву накрыл буквально шквал аналогичных звонков. Она не могла сделать ни одного звонка, так как каждый разговор заканчивался вопросом о ЦРУ. Это сильно изматывало телеведущую, и каждое ее появление перед камерами доставляло ей большое трудности.

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Читатели писали в редакции газет и просили проверить достоверность слуха. Такие вопросы приходили в «Труд», «Литературную газету» и «Советскую культуру». Развитием скандального сюжета стала версия о том, что Леонтьева арестована.

«Покатилась эта чудовищная сплетня, как шаровая молния, по всей нашей стране, катилась, обрастая не менее чудовищными подробностями... Было два варианта: что в момент ареста я выбросилась с девятого этажа (я живу на четвёртом) и что я застрелилась, когда меня «брали», - рассказывала «тётя Валя».

Несколько месяцев, пока длился перерыв в телевизионной карьере Леонтьевой, она регулярно сталкивалась с бурной реакцией людей, которые видели её живой и свободной. Но доказать широкой аудитории, что с ней всё в порядке, не имея доступа к эфиру, она не могла. Другие же ведущие, которым поступали недоуменные звонки в прямой эфир, молчали о Леонтьевой. Слухи сошли на нет только после того, как Валентину Леонтьеву вновь показали на экране.

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Только многие годы спустя советская телезвезда раскрыла подоплёку возникновения ажиотажа вокруг своего имени. Муж Леонтьевой Юрий Виноградов был сотрудником советской дипмиссии в Нью-Йорке, и некоторое время ведущая в 1960-х годах жила с ним в США.

Затем она вернулась в Москву, но продолжала видеться с мужем даже после развода, последовавшего в 1970-х годах. Очередная поездка всенародной любимицы за рубеж спровоцировала газетную публикацию о том, что, Леонтьева, возможно, «завербована». То, что журналисты подали как намёк, в сознании читателей стало фактом.

«У меня был очередной отпуск, и я решила навестить мужа, который в то время работал в Штатах. Просто в то время закрыли передачу «От всей души»: один начальник решил, что эта программа себя изжила. И, видимо, поскольку никаких объяснений не последовало, народ придумал, что «От всей души» закрыли из-за моих связей с американской разведкой», - объяснила Леонтьева за 4 года до смерти корреспонденту «Аргументов и фактов».