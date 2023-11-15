Где училась и кем работала старшая сестра Трампа

Дональд Трамп переживает семейную трагедию. Недавно из жизни ушла его близкая родственница Мэриэнн Трамп-Бэрри. Многим она известна исключительно как старшая сестра 45-го президента в США. Однако на самом деле эта женщина при жизни добилась значительных успехов в карьере.

Рассказываем, что за человеком была старшая сестра Дональда Трампа и чем она занималась.

Видео дня

Мэриэнн Трамп родилась в 1937 году. Она была первым ребенком застройщика Фреда Трампа и домохозяйки Мэри Энн Маклауд. Отец девочки не имел за плечами учебы в престижном вузе или состоятельных родителей, но сумел сколотить состояние на недвижимости.

В момент появления на свет дочери Фред Трамп был известной в сфере недвижимости фигурой. В народе его прозвали «Генри Фондом» индустрии жилищного строительства. Благодаря деловой хватке отца семейства, они жили в достатке.

Где училась

Несмотря на то, что отец был успешным бизнесменом, дочь не пошла по его стопам. Вместо того, чтобы устроиться к отцу на работу и в дальнейшем возглавить его империю, Мариэнн выбрала собственный путь.

После школы старшая сестра Дональда Трампа поступила в колледж Маунт-Голиок, который в итоге окончила с отличием. Став бакалавром искусств, девушка пошла учиться на магистерскую программу в области публичного права и государственного управления. Но на этом Мэриэнн решила не останавливаться: она продолжила обучение в юридической школе и стала доктором юриспруденции.

Кем работала

В 1974 году Мэриэнн стала помощником прокурора Соединенных штатов. В ту пору в обществе все еще существовало предубеждение по отношению к работающим мамам и женам. Тем не менее Мэриэнн Трамп-Бэрри оказалась одной из двух женщин при 62 мужчинах-адвокатах в офисе прокурора по округу Нью-Джерси.

Несмотря на то, что юристка происходила из состоятельной семьи, работала она со всеми на равных, успев получить опыт на разных должностях. Сестра будущего президента США разбиралась с гражданскими делами, затем перевелась в отдел по апелляциям. После этого Мэриэнн стала исполнительным ассистентом прокурора США, а позже — первым помощником.

На пенсию старшая сестра Дональда Трампа ушла, будучи старшим судьей. За время пребывания на этой должности она много раз проявляла характер, который, по мнению многих, совсем не свойственен женщине. Например, Трамп отправила за решетку двух детективов, обвиненных в защите наркоторговца, не смягчив приговор несмотря на то, что они работали в полиции.

Отношения с братом

Мэриэнн Трамп-Бэрри вела непубличную жизнь и никак не высказывалась о деятельности младшего брата. Долгое время прессе не было известно даже то, как складываются ее отношения с ним. Судья не давала поводов для слухов.

В 2020 году племянница Мэриэнн Мэри Лия Трамп заявила, что записала 15 часов разговоров с родственницей. В опубликованных аудиозаписях уже бывшая судья резко критикует брата. Женщина возмущалась его записям в социальных сетях и вранью. Кроме того ей не нравилось, что он плохо готовится к выступлениям.

Смерть

Мэриэнн Трамп-Бэрри обнаружили мертвой 13 октября 2023 года в ее доме на Манхэттене. Ей было 86 лет.