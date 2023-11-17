Как выглядит актриса, никогда не делавшая пластику

Знаменитости нередко ложатся под нож хирурга, чтобы соответствовать трендам и не потерять любовь поклонников. Некоторые из звезд становятся зависимыми от процедур красоты, делая их чаще, чем положено.

Часто жертвами пластической хирургии становятся женщины, не желающие мириться со старением. Однако есть и такие, кто принципиально не обращается к услугам пластических хирургов.

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Рассказываем, кто такая Вера Васильева и как ей удавалось сохранять красоту в свои 97 лет без пластики. По словам дивы, она ни разу не обращалась к хирургу.

Детство

Вера Васильева родилась в 1925 году в Москве в обычной советской семье. Ее родители переехали в столицу из деревни. По рассказам актрисы, мать вышла за ее будущего отца вовсе не по любви, а по расчету. То ли от голода, то ли от бедности, сама звезда плохо помнила подоплеку истории. Но мать совершенно точно ненавидела крестьянский быт и принципы домостроя.

Юность Веры Васильевой выпала на годы Великой Отечественной войны. Тогда девушка наравне со всеми таскала тяжелые ящики с песком и помогала тушить зажигательные бомбы. По ночам дежурила на крышах, где мечтала о сцене. Впервые будущая звезда оказалась в театре совсем ребенком. Ее очень впечатлило выступление. Так появилась мечта стать актрисой.

Путь к зрителю

В годы учебы в школе девочка уже знала, кем хочет стать, когда вырастет. Она заразила этим увлечением лучшую подругу. Однако даже вдвоем они не всегда могли позволить билет в театр. Тогда девочки продали один комплект учебников, а полученные деньги отложили на покупку билетов.

После школы будущая артистка побоялась сразу идти учиться на драматическую актрису и подалась в цирковое училище. Однако туда ее не взяли из-за плохой физической подготовки. Хорошенько поплакав, Вера направилась в театральный, куда ее, миниатюрную девушку, тут же приняли.

Успех

Кинодебют Веры Васильевой случился уже на втором курсе. Однако после фильма «Близнецы» ее так никто не запомнил. Но уже через год девушку утвердили на роль в картине «Сказание о земле Сибирской». Этот фильм в миг сделал из начинающей актрисы звезду советского кино. Она удостоилась невероятно престижной в то время Сталинской премии за роль Насти Гусенковой.

Однако сегодня лучшим фильмом с ее участием принято считать ленту «Чук и Гек». Именно по этой работе артистку помнят несколько поколений зрителей. После него она снялась в десятке проектов. Но именно роль мамы Чука и Гека сделала ее народной любимицей.

Звезды не стало весной 2023 года. Наследство она, как пишут в СМИ, оставила своей близкой подруге Дарье. Своих детей у актрисы, пробывшей счастливо замужем 55 лет, не было.

Секреты красоты

Вера Васильева, по ее словам, никогда не делала пластических операций, боясь утратить собственное лицо. Тем не менее народная артистка СССР до последних дней выглядела прекрасно. Сама она не скрывала своих секретов привлекательности:

РИА Новости окружать себя только любимыми людьми;

чаще путешествовать ради новых впечатлений;

не иметь вредных привычек;

регулярно проходить медицинские обследования;

не злословить, не злиться и не сплетничать.